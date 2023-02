Pod koniec marca 2022 roku Ashleigh Barty poinformowała kibiców, dziennikarzy i pozostałych zawodników o zakończeniu kariery . Decyzja pochodzącej z Ipswich tenisistki mogła mocno szokować, biorąc pod uwagę fakt, że Australijka była wówczas liderką rankingu WTA i nic nie wskazywało na to, by planowała zakończyć swoją przygodę ze sportem.

Iga Świątek straci niedługo miano liderki rankingu WTA? Gwiazdy nie mają wątpliwości

O tym, że raszynianka będzie musiała uważać na rywalki, przekonana jest również Laura Robson. "Myślę, że kibice będą się świetnie bawić przy kobiecym tenisie, zwłaszcza jeśli spojrzymy na różne style gry Świątek, Sabalenki, Jabeur i innych. Można nawet włączyć do rywalizacji kogoś takiego jak Pegula, to może być jej szansa. Rybakina też należy do grupy tenisistek, które są w stanie stanąć twarzą w twarz z najlepszą na świecie. Ma wiele do zaoferowania. Wszystkie mają realną szansę powalczyć ze Świątek, która ma przed sobą zupełnie inne wyzwania w tym roku" - przyznała.