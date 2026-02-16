Kto by pomyślał, że wycofanie się Igi Świątek z turnieju WTA Dubaj wywoła takie poruszenie w mediach. Zbiegło się ono w czasie z rezygnacją Aryny Sabalenki, która jako powód podała drobny uraz. Absencje dwóch największych gwiazd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mocno rozsierdziły dyrektora rozgrywek - Salaha Tahlaka.

- W piątek wieczorem spotkała nas niemiła niespodzianka, gdy dowiedzieliśmy się o wycofaniu Aryny i Igi. Powody były nieco dziwne. Iga powiedziała, że nie jest gotowa psychicznie do startu, a Sabalenka przyznała, że ma drobny uraz. Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da. Należy im zabrać po 500, albo 1000 punktów za wycofanie się w ostatniej chwili - pieklił się działacz.

Burza wokół Świątek i Sabalenki. Wszystko przez wycofanie z Dubaju

Poza Świątek i Sabalenką w Dubaju nie ma także Karoliny Muchovej, która po sięgnięciu po tytuł w Dosze miałaby niecałe 24 godziny na odpoczynek. Wycofanie Czeszki więc nie dziwi.

Sprawę szeroko komentowano również w Rosji. Portal sports.ru opublikował artykuł z wypowiedziami Tahlaka, w którym opisuje kwestię wycofań Świątek i Sabalenki. Prawdziwa burza rozpętała się jednak w komentarzach.

Komentujący podzielili się na dwa obozy - jedni skupili się na szpilkach w Polkę i Białorusinkę, podczas gdy inni bronili decyzji tenisistek. Nie zabrakło mimo wszystko dosadnych określeń.

No cóż, dziewczyny po prostu olały pracę; No więc, oto najlepsze rakiety 1 i 2; Zapisały się, a potem zmieniły zdanie... Wyobraźcie sobie turniej z budżetem 5 milionów dolarów, a potem sponsor zmienia zdanie i zostaje tylko 2 miliony; Kontuzja to jedno, ale brak gotowości psychicznej to tylko kolejna wymówka

"Co za bzdura. Czy gracze są niewolnikami, czy co? Jak nie chciały iść, to nie przychodziły. Spójrzcie na te, które biorą udział", "Mówimy o Dosze i Dubaju, tuż po AO. WTA wzięła pieniądze od Arabów za zrobienie z nich rozgrywek rangi 1000, a teraz Arabowie chcą zniewolić zawodników" - pojawiały się i takie wpisy, stające po stronie zawodniczek.

Tenisistki od lat apelują o zmiany. Morderczy terminarz WTA pozostaje niemal bez zmian

Problem zbyt napiętego terminarza tenisowego podejmowany jest przez czołowe zawodniczki od lat. Mimo to działacze nie są skorzy pójść im na rękę i poszukać rozwiązań, mających na celu przede wszystkim chronienie zdrowia tenisistek.

Sprawa nabrała tak wielkiego rozpędu medialnego, że z pewnością będzie miała ciąg dalszy. Wydaje się kwestią czasu, aż sztaby Polki i Białorusinki odniosą się do dosadnych słów dyrektora WTA Dubaj.

