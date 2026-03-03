Dokonują koronacji. Fatalny werdykt dla Świątek. Wiadomość poszła w świat

Już jutro oficjalnie zainaugurowana została tegoroczna edycja turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Na kalifornijskiej ziemi do gry wróci Iga Świątek, której nie oglądaliśmy podczas zmagań w Dubaju. Ostatnią imprezą, w której wystąpiła Polka, była ta w Dosze, a zakończyła się ona dla drugiej rakiety świata ćwierćfinałową porażką z Greczynką Marią Sakkari.

Nasza tenisistka wygrywała prestiżowy turniej w Indian Wells już dwukrotnie - w sezonie 2024 oraz 2022. Teraz jej celem jest zapewne kolejny triumf. We wtorek tuż po północy dzięki losowaniu drabinki poznaliśmy ścieżkę, która może ją zaprowadzić do kolejnego finału na amerykańskich kortach.

We wtorek tuż po północy czasu polskiego rozlosowana została drabinka tegorocznej edycji turnieju w Indian Wells. - Pierwszą przeciwniczką 24-latki będzie Francesca Jones albo zawodniczka z eliminacji. W trzeciej rundzie może nas czekać rewanżowy pojedynek za ćwierćfinał WTA 1000 w Dosze, bowiem w gronie potencjalnych rywalek widnieje Maria Sakkari. Oprócz Greczynki są nimi także Warwara Graczowa i Lilli Tagger. W 1/8 finału możliwa jest rywalizacja między Świątek i Muchovą. Do ćwiartki naszej reprezentantki trafiły Mirra Andriejewa oraz Elina Switolina. Z kolei najwcześniej w półfinale Polka może się zmierzyć z Jeleną Rybakiną, Jessicą Pegulą, Belindą Bencic oraz Madison Keys - przeanalizował układ drabinki na łamach Interii Mateusz Stańczyk.

WTA Indian Wells. Iga Świątek wraca do gry. Wskazano inną faworytkę

Układ kolejnych par wziął pod lupę także portal Puntodebreak.com. A jego werdykt jest jednoznaczny i przy tym dość zaskakujący. - Wszyscy chcą korony Andriejewej - ogłosiła wspomniana redakcja, pisząc o możliwym triumfie obrończyni tytułu, która w drodze do ubiegłorocznej wygranej pokonała w półfinale Igę Świątek.

To właśnie polska wiceliderka rankingu WTA jest najwyżej rozstawioną zawodniczką w czwartej ćwiartce drabinki. Ale zdaniem wspomnianego serwisu, powinniśmy ją nazywać nie kwartą Igi Świątek, a właśnie Mirry Andriejewej, choć - jak zaznaczono - i po Raszyniance należy spodziewać się dobrej i skutecznej gry.

- Rosjanka broni tytułu i swój pierwszy mecz rozegra ze Stearns lub Sierrą, więc musi uważać. Elina Switolina i Karolina Muchova są gotowe, aby zburzyć jej plany, ale wiemy, że Iga Światek wygrała tutaj już w 2022 i 2024 roku, więc zakładamy, że zajdzie daleko w drabince. Do zabawy może dołączyć Maria Sakkari, ale tenisowi romantycy chcą zobaczyć Lili Tagger - czytamy.

Co ciekawe, możliwy pojedynek Iga Świątek - Mirra Andriejewa w potencjalnym ćwierćfinale w Indian Wells widzi już WTA, zapowiadając to starcie jako okazję do rewanżu na Rosjance ze strony naszej tenisistki.

Iga Świątek Dita Alangkara/Associated Press/East News East News

Iga Świątek Yuki IWAMURA East News

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press