Dokonało się. Sabalenka miała Świątek na wyciągnięcie ręki. I nie zmarnowała tej szansy

Iga Świątek - 9785 punktów, Aryna Sabalenka - 8836 punktów: tak to wyglądało dziś rano w rankingu WTA live. Polka od US Open nie startuje, zrezygnowała z trzech ważnych turniejów. A przede wszystkim: pożegnała się z trenerem Tomaszek Wiktorowskim, z którym w ostatnich trzech sezonach odnosiła wielkie sukcesy. O ile pod koniec lipca nikt o jakiejkolwiek zmianie na pozycji liderki rankingu WTA nikt by nie pomyślał, to dziś stała się ona jak najbardziej realna.



Wtedy Polka miała za sobą fantastyczny okres na kortach ziemnych, wygrane w Madrycie, Rzymie i Paryżu, a przed sobą - Wimbledon. Turniej wielkoszlemowy, z którego Sabalenka się wycofała. Białorusinka jednak wróciła latem do gry, triumfowała w Cincinnati, później w US Open. A przy rezygnacji Polski z wyjazdu na Daleki Wschód, poważnie zagroziła Idze w rankingu WTA. Przy czym - nie bezpośrednio w Wuhanie, ale tuż przed WTA Finals w Rijadzie.

