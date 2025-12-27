Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dogrywka po meczu Świątek z Wang. Jednak to Polka triumfuje w Shenzhen

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Nocne starcie Igi Świątek z Xinyu Wang w ramach pokazowego turnieju World Tennis Continental Cup przyniosło nieoczekiwane rozstrzygnięcie. W singlowej potyczce to Chinka okazała się lepsza, triumfując 6:2, 6:3. Kilkanaście minut po tym pojedynku obie panie ponownie zostały wywołane na kort przez organizatorów zmagań w Shenzhen. Doszło do małej "dogrywki". Zawodniczki z rocznika 2001 wzięły udział w deblowym meczu. I tym razem to Polka odniosła zdecydowane zwycięstwo.

Zwycięska tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem unosi zaciśnięte pięści w geście radości, wyrażając silne emocje na korcie w trakcie meczu, w tle widoczna publiczność.
Iga Świątek rywalizuje podczas World Tennis Continental CupMatthew StockmanAFP

Pokazowe rozgrywki World Tennis Continental Cup to ostatni sprawdzian formy dla Igi Świątek przed rozpoczęciem nowego sezonu. Polka zainauguruje go 5 stycznia, od potyczki z Evą Lys w ramach United Cup. Póki co nasza reprezentantka przebywa jeszcze w Chinach, a dokładniej - w Shenzhen. To właśnie w tym miejscu toczy się towarzyska impreza pomiędzy drużyną Europy i teamem Reszty Świata.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Incydent przed meczem Świątek z Rybakiną. Polka ruszyła na pomoc. Wszystko się nagrało

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

    Wczoraj wiceliderka rankingu WTA zanotowała bardzo udany występ przeciwko Jelenie Rybakinie. Przez całe spotkanie zagrała na wysokim, stabilnym poziomie. To poprowadziło ją do zwycięstwa 6:3, 6:3, mimo że w drugiej partii musiała odrabiać stratę przełamania. Na koniec raszynianka zgarnęła jednak cztery gemy z rzędu i przechyliła szalę na swoją korzyść.

    Dzisiaj nie było już tak różowo. Świątek niespodziewanie uległa swojej rówieśniczce - Xinyu Wang. Chinka, która obecnie plasuje się na 57. miejscu w rankingu, rozegrała świetne spotkanie i w pewien sposób zrewanżowała się Idze za "rower", jaki zafundowała tenisistce z Azji w trzeciej rundzie Roland Garros 2023. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża w mikście odniosła zasłużony triumf 6:2, 6:3. Po stronie Polki zobaczyliśmy w sobotę więcej błędów. Być może częściowo wynikały one ze zmęczenia okresem przygotowawczym, długą podróżą oraz jet lagiem. Wszakże nasza reprezentantka późno dotarła do Chin i nie miała za bardzo czasu na aklimatyzację.

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka była liderką rankingu WTA przez cały sezon 2025
    Tenis

    Trzęsienie w sztabie Sabalenki. Głośne rozstanie. Jest reakcja Aryny

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      World Tennis Continental Cup: Iga Świątek ponownie na korcie. Tym razem w wyjątkowym deblu

      Singlowy mecz z Wang to nie była jedyna aktywność Świątek podczas dzisiejszego dnia rozgrywek w ramach World Tennis Continental Cup. Kilkanaście minut po zakończeniu pojedynku, Iga ponownie zjawiła się na korcie, by wziąć udział w specjalnym spotkaniu deblowym, gdzie obok niej znalazła się zawodniczka na wózku. Polka stworzyła parę z Zhenzhen Zhu. Z kolei po drugiej stronie siatki ponownie zameldowała się Xinyu Wang. Chinka zagrała w duecie z Ziying Wang - mistrzynią tegorocznego Wimbledonu w singlu oraz deblu w tenisie na wózkach.

      Zobacz również:

      Iga Świątek
      Iga Świątek

      Nie tylko Kyrgios. Osaka już obok Świątek. Krótka rozprawa o milion dolarów

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Duża scena i gra przed własną publicznością nieco przytłoczyły triumfatorkę londyńskich zmagań dla osób niepełnosprawnych. Świątek i Zhu szybko zbudowały sobie wyraźną przewagę. Mecz, który rozegrano w formule super tie-breaka, zakończył się wynikiem 10-2 na korzyść polsko-chińskiego teamu. Starcie miało oczywiście charakter zabawowy. Uczestniczkom przyczepiono mikrofony, przez co dało się usłyszeć ich wymiany zdań w trakcie poszczególnych akcji.

        Jutro Igę czeka jeszcze jeden występ podczas tegorocznego World Tennis Continental Cup. Na zakończenie zmagań, w drugim meczu od godz. 10:00 czasu polskiego, weźmie udział w mikście razem z Valentinem Vacherotem. Rywalami będą Jelena Rybakina oraz Andriej Rublow. Później raszynianka uda się już do australijskiego Sydney, gdzie będzie miała tydzień na przygotowanie się do pierwszego oficjalnego meczu w sezonie 2026.

        Zobacz również:

        Iga Świątek rywalizowała z Xinyu Wang podczas World Tennis Continental Cup
        Iga Świątek

        Iga Świątek przegrała z Chinką. Niespodziewany wynik w Shenzhen. Udany rewanż rywalki

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk
        "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Tenisistka w sportowym stroju trzymająca rakietę na korcie podczas meczu, w tle rozmazana publiczność i niebieskie trybuny.
        Iga ŚwiątekPedro PARDOAFP
        Xinyu Wang
        Xinyu WangHU JINGWEN / XINHUA / Xinhua via AFPAFP
        Jelena Rybakina
        Jelena RybakinaANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja