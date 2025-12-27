Dogrywka po meczu Świątek z Wang. Jednak to Polka triumfuje w Shenzhen

Pokazowe rozgrywki World Tennis Continental Cup to ostatni sprawdzian formy dla Igi Świątek przed rozpoczęciem nowego sezonu. Polka zainauguruje go 5 stycznia, od potyczki z Evą Lys w ramach United Cup. Póki co nasza reprezentantka przebywa jeszcze w Chinach, a dokładniej - w Shenzhen. To właśnie w tym miejscu toczy się towarzyska impreza pomiędzy drużyną Europy i teamem Reszty Świata.

Wczoraj wiceliderka rankingu WTA zanotowała bardzo udany występ przeciwko Jelenie Rybakinie. Przez całe spotkanie zagrała na wysokim, stabilnym poziomie. To poprowadziło ją do zwycięstwa 6:3, 6:3, mimo że w drugiej partii musiała odrabiać stratę przełamania. Na koniec raszynianka zgarnęła jednak cztery gemy z rzędu i przechyliła szalę na swoją korzyść.

Dzisiaj nie było już tak różowo. Świątek niespodziewanie uległa swojej rówieśniczce - Xinyu Wang. Chinka, która obecnie plasuje się na 57. miejscu w rankingu, rozegrała świetne spotkanie i w pewien sposób zrewanżowała się Idze za "rower", jaki zafundowała tenisistce z Azji w trzeciej rundzie Roland Garros 2023. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża w mikście odniosła zasłużony triumf 6:2, 6:3. Po stronie Polki zobaczyliśmy w sobotę więcej błędów. Być może częściowo wynikały one ze zmęczenia okresem przygotowawczym, długą podróżą oraz jet lagiem. Wszakże nasza reprezentantka późno dotarła do Chin i nie miała za bardzo czasu na aklimatyzację.

World Tennis Continental Cup: Iga Świątek ponownie na korcie. Tym razem w wyjątkowym deblu

Singlowy mecz z Wang to nie była jedyna aktywność Świątek podczas dzisiejszego dnia rozgrywek w ramach World Tennis Continental Cup. Kilkanaście minut po zakończeniu pojedynku, Iga ponownie zjawiła się na korcie, by wziąć udział w specjalnym spotkaniu deblowym, gdzie obok niej znalazła się zawodniczka na wózku. Polka stworzyła parę z Zhenzhen Zhu. Z kolei po drugiej stronie siatki ponownie zameldowała się Xinyu Wang. Chinka zagrała w duecie z Ziying Wang - mistrzynią tegorocznego Wimbledonu w singlu oraz deblu w tenisie na wózkach.

Duża scena i gra przed własną publicznością nieco przytłoczyły triumfatorkę londyńskich zmagań dla osób niepełnosprawnych. Świątek i Zhu szybko zbudowały sobie wyraźną przewagę. Mecz, który rozegrano w formule super tie-breaka, zakończył się wynikiem 10-2 na korzyść polsko-chińskiego teamu. Starcie miało oczywiście charakter zabawowy. Uczestniczkom przyczepiono mikrofony, przez co dało się usłyszeć ich wymiany zdań w trakcie poszczególnych akcji.

Jutro Igę czeka jeszcze jeden występ podczas tegorocznego World Tennis Continental Cup. Na zakończenie zmagań, w drugim meczu od godz. 10:00 czasu polskiego, weźmie udział w mikście razem z Valentinem Vacherotem. Rywalami będą Jelena Rybakina oraz Andriej Rublow. Później raszynianka uda się już do australijskiego Sydney, gdzie będzie miała tydzień na przygotowanie się do pierwszego oficjalnego meczu w sezonie 2026.

Iga Świątek Pedro PARDO AFP

Xinyu Wang HU JINGWEN / XINHUA / Xinhua via AFP AFP

Jelena Rybakina ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP