Dogrywka po meczu Świątek z Sakkari. Polka nie zeszła tak szybko z kortu, była kontynuacja

Po wygranym spotkaniu Świątek standardowo udzieliła wywiadu na środku kortu, który mogła usłyszeć publiczność zgromadzona na trybunach centralnego obiektu w Dosze. Do kolejnej rozmowy, już wyłącznie dla polskich odbiorców, przygotowała się Joanna Sakowicz-Kostecka z CANAL+. Była tenisistka, a obecnie komentatorka stacji, relacjonująca również wydarzenia z turnieju w stolicy Kataru, musiała chwilę dłużej zaczekać na Igę. A to dlatego, że organizatorzy przygotowali dodatkową atrakcję dla raszynianki , w związku z czym ta musiała pozostać jeszcze na korcie.

Iga Świątek została na korcie po meczu z Marią Sakkari. Tym razem odbijała piłkę z młodymi adeptami

Będąca na miejscu Joanna Sakowicz-Kostecka przekazała, że nasza reprezentantka odbijała piłkę z miejscowymi talentami. "Iga właśnie rozegrała kilka punktów - jak to określił spiker - z przyszłymi gwiazdami katarskiego tenisa" - powiedziała komentatorka. Całe zdarzenie zarejestrowały również kamery CANAL+. Można było dostrzec, jak po kilku wymianach raszynianka robiła sobie pamiątkowe zdjęcia z adeptami. Później 23-latka odbyła już rozmowę skierowaną wyłącznie do polskich odbiorców .

Świątek została zapytana o to, co pozwoliło jej wrócić na dobre tory w premierowej odsłonie spotkania i w konsekwencji całym meczu. "Wydaje mi się, że przede wszystkim musiałam utrzymać intensywność, bo faktycznie po tych dwóch pierwszych wygranych gemach ona mi trochę spadła , więc chciałam wciąż naciskać i budować presję. W pewnym sensie przypomniałam sobie o tym w połowie pierwszego seta. Ale też na pewno realizacja taktyki, którą miałam, żeby być konsekwentną, niezależnie od tego, jaki jest wynik" - oznajmiła Iga.

Jutro nasza tenisistka ma dzień przerwy od rozgrywania meczów, ale to nie oznacza braku polskich emocji. We wtorek dojdzie do starcia Magdaleny Fręch z Magdą Linette. Czeka nas również pojedynek, który wyłoni przeciwniczkę dla raszynianki w 1/8 finału zmagań. W sumie odbędzie się aż 14 singlowych spotkań, a do tego dołączą również batalie w grze podwójnej. Zapowiada się kolejny intensywny dzień na kortach w Dosze.