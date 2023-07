Dodatkowy stres dla Świątek. Polka zabrała głos po meczu w Warszawie

Polscy kibice tłumnie wypełnili trybuny warszawskich kortów, by we wtorek obejrzeć w akcji liderkę rankingu WTA Igę Świątek , która w pierwszej rundzie turnieju BNP Paribas Warsaw Open mierzyła się z reprezentantką Uzbekistanu - Niginą Abduraimovą. 22-latka otrzymała gromkie owacje już wchodząc na kort , a fani oklaskiwali także jej poszczególne udane zagrania. Tenisistka sama zresztą podkreślała, że czuła wsparcie fanów.

"Więcej stresu". Świątek podziękowała polskim fanom

Po swoim pierwszym meczu podczas turnieju w Warszawie główna bohaterka turnieju nawiązała zresztą do tych słów. Iga Świątek przyznała, że bardzo motywuje ją gra u siebie, ale dodała także, że jest to również dodatkowy stres.

"Dziękuję, że wczoraj byliście na trybunach! Granie dla polskiej publiczności to duża motywacja, ale co tu ukrywać...także więcej stresu. W czwartek przede mną kolejna szansa żeby coraz lepiej dostosowywać swoją grę do "harda". Do zobaczenia!" - napisała w mediach społecznościowych.