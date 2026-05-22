Dodatkowe losowanie w Paryżu. Finalistka Garrosa potencjalną rywalką Świątek

Andrzej Grupa

Aktualizacja

Iga Świątek w poniedziałek rozpocznie walkę o swój piąty wielkoszlemowy tytuł w Paryżu - od czwartkowego popołudnia wiadomo już, że jej przeciwniczką będzie wówczas Emerson Jones. Tylko że na kolejnym etapie pojawiła się niewiadoma, a przecież nikt chyba nie ma wątpliwości, że Polka znajdzie się w 1/32 finału. Z kim może zagrać w środę na Stade Roland Garros? Będzie to albo Sara Bejlek, albo... była finalistka z Paryża i mistrzyni US Open. Zawodniczka, która przebijała się przez kwalifikacje.

Sloane Stephens (z prawej, obok Coco Gauff) może zostać rywalką Świątek już w drugiej rundzieChristophe ARCHAMBAULT AFP

Już po losowaniu drabinki French Open niektórzy bukmacherzy uznali Igę Świątek za... faworytkę do triumfu w Paryżu, choć wcześniej wyżej stały akcje Aryny Sabalenki. I to mimo faktu, że już w pierwszym tygodniu Raszynianka może zmierzyć się ze swoją "Zmorą", czyli Jeleną Ostapenko. A ma z nią bilans 0:6. O ile Łotyszka pokona wcześniejsze dwie przeszkody, co u niej regułą ostatnio wcale nie jest. A już w drugiej rundzie może wpaść na Magdę Linette (bilans 1:1) lub Terezę Valentovą (bilans 0:1).

Później droga Igi może być jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli nie dojdzie do sensacji. Mistrzyni z Madrytu Marta Kostiuk w 1/8 finału, mistrzyni z Rzymu Elina Switolina w 1/4 finału, wreszcie mistrzyni Australian Open Jelena Rybakina - już w półfinale.

Nikt chyba bowiem nie zakłada, że Iga może zaliczyć wpadkę wcześniej, co nigdy w Paryżu jej się nie zdarzyło. Tak w pierwszej rundzie, jak i w drugiej. Choć właśnie na tym drugim etapie uzupełniono jej drabinkę. I trafiło tam bardzo znane w tenisowym świecie nazwisko. Tenisistki, która triumfowała w Nowym Jorku, a w Paryżu grała o tytuł z Simoną Halep.

Roland Garros. Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę w drugiej rundzie

To uzupełnienie nastąpiło bowiem po zakończeniu finałowych spotkań w kwalifikacjach, a te odbywały się tak w czwartek, jak i w piątek. Polskich kibiców najbardziej interesowało oczywiście to, w które miejsce w drabince trafi Maja Chwalińska. 24-latka z Bielska-Białej debiutuje na tym etapie, los nie okazał się dla niej łaskawy. Wpadła bowiem na... mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng.

Iga Świątek podczas czwartkowej sesji w ParyżuMATTHIEU MIRVILLE/DPPIAFP

Potencjalną rywalką Świątek już w drugiej rundzie może zaś zostać 33-letnia Sloane Stephens, czyli kilka lat temu jednak z najlepszych zawodniczek w tourze, trzecia na światowej liście. Swoje najlepsze występy notowała w sezonach 2017-18, choć już wcześniej, jako 19-latka, wskoczyła do TOP 20. A stało się to po przegranym półfinale Australioan Open z Wiktorią Azarenką, dwa dni po tym, jak wyeliminowała Serenę Williams.

Uzupełniony fragment drabinki z Igą Świątek i Magdą Linettescreen za RolandGarros.commateriał zewnętrzny

Życiowy sukces osiągnęła jednak w 2017 roku - triumfowała w US Open, choć przystępowała do niego z... 83. miejsca na świecie, korzystając z tzw. zamrożonego rankingu. Wtedy ograła m.in. Ashleigh Barty, Venus Williams, a w finale - 6:3, 6:0 Madison Keys. Dziewięć miesięcy później grała też o tytuł w Paryżu - poległa jednak w trzysetowej batalii z Simoną Halep.

Sloane Stephens< Paryż 2026MATTHIEU MIRVILLE/DPPIAFP

Rok temu wydawało się, że Amerykanka zakończy karierę - nie występowała przez siedem miesięcy, po 10 kolejnych porażkach. W Paryżu zaś... biegała po korcie z mikrofonem, przeprowadzając wywiady dla amerykańskiej telewizji. Wróciła jesienią, przełom nastąpił z kolei w Melbourne, tam przeszła kwalifikacje. Zaczęła wygrywać pojedyncze spotkania, natomiast w rankingu WTA wciąż jest 361.

W Paryżu ponownie zaskoczyła, triumfując w trzystopniowych kwalifikacjach.

Jeśli w poniedziałek wygra z Sarą Bejlek, a Świątek ogra 17-letnią Emerson Jones, to w środę dojdzie do czwartej potyczki Polki z doświadczoną Amerykanką.

Bilans tych starć, na razie, to 3:0 dla Świątek. Polka trzykrotnie grała ze Sloane, gdy była światową jedynką: w 2022 roku (Cincinnati i US Open) i w 2024 roku (Dubaj).

Sloane Stephens
Sloane StephensAFP
Iga Świątek w ParyżuCHRISTOPHE SAIDI/SIPAEast News


Niesamowita wymiana na zakończenie meczu! "Tenis nie z tej ziemi"

