Dobitny głos ws. Abramowicz i Świątek. "Czy to jest normalne?"

Decyzja Igi Świątek o zakończeniu współpracy z Wimem Fissettem wywołała szeroką dyskusję w środowisku tenisowym. Choć zmiany w sztabach szkoleniowych na najwyższym poziomie nie są niczym niezwykłym, w tym przypadku pojawiło się wiele pytań o kierunek, w jakim zmierza kariera liderki światowego tenisa.

Wraz z tą decyzją powrócił temat roli, jaką w zespole odgrywa Daria Abramowicz. Psycholożka od lat jest jedną z najbliższych współpracowniczek tenisistki, jednak coraz częściej pojawiają się opinie, że jej wpływ wykracza poza klasyczne ramy relacji zawodowej. Dyskusja dotyczy tego, czy tak bliska więź - obejmująca nie tylko sferę mentalną, ale też codzienne funkcjonowanie - sprzyja utrzymaniu równowagi potrzebnej w sporcie na najwyższym poziomie.

Tomasz Smokowski o relacji Igi Świątek i Darii Abramowicz. "Czy zdarzyło wam się, żebyście pojechali ze swoim lekarzem na wakacje?"

Do tej kwestii odniósł się teraz Tomasz Smokowski w "Kanale Sportowym". Podkreślił, że Świątek jest "naszym skarbem narodowym", przypominając jej imponujące osiągnięcia. Zwrócił jednak uwagę, że sytuacja sportowa Polki w ostatnim czasie mocno się zmieniła, ponieważ rywalki nauczyły się grać przeciwko niej, co prowadzi do większej liczby błędów i oznak frustracji.

To właśnie tym kontekście Smokowski poruszył temat relacji Świątek z Abramowicz, sugerując, że może ona przekraczać granice układu pacjent-terapeuta. "Czy zdarzyło wam się, żebyście pojechali ze swoim lekarzem na wakacje? Czy ktoś pojechał ze swoim terapeutą na wakacje? Wydaje mi się, że jest jedna sfera życia, która powinna być bardzo oddzielona od innej sfery życia. Tylko takie pytanie: czy to jest normalne, że jeździsz ze swoim lekarzem na wakacje?" - pytał retorycznie, wskazując na potrzebę oddzielenia życia prywatnego od zawodowego. Jego zdaniem, gdy relacja staje się zbyt bliska, traci swój profesjonalny charakter i może być "niezdrowa, wręcz nienaturalna".

Dziennikarz zasugerował także, że wpływ Abramowicz mógł mieć znaczenie przy rozstaniu z Tomaszem Wiktorowskim, z którym Świątek osiągnęła największe sukcesy i została liderką rankingu WTA. Jednocześnie Smokowski zaznaczył, że życie prywatne tenisistki to wyłącznie jej sprawa. Podkreślił, że Świątek ma prawo kształtować swoje relacje według własnych potrzeb, nawet jeśli Abramowicz pełni w jej życiu wiele ról jednocześnie. Zwrócił jednak uwagę, że tak złożona relacja może mieć konsekwencje dla aspektów stricte sportowych, które wymagają jasnych granic i przejrzystej struktury współpracy.

Iga Świątek i Daria Abramowicz

Iga Świątek oraz jej psycholog, Daria Abramowicz

Tomasz Smokowski

