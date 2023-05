Dobitna reakcja w Rosji na popis Igi Świątek. Polka była bezlitosna

- Jestem podekscytowana , ale teraz najważniejszą rzeczą jest regeneracja (...) Skupię się, by wykorzystać dobrze czas pozostały do kolejnego meczu i nieco się "podbudować". Na pewno jednak będę gotowa na finał - zadeklarowała Iga Świątek podczas rozmowy udzielanej na korcie tuż po wyeliminowaniu Weroniki Kudiermietowej.

Iga Świątek w finale turnieju w Madrycie. Wiceprezes rosyjskiej federacji reaguje na zwycięstwo Polki

Iga Świątek gra bardzo oryginalny tenis, do którego Weronika Kudiermietowa, podobnie jak wiele innych zawodniczek, jeszcze nie potrafi się przystosować. Jak dotąd w ich bezpośrednich starciach Świątek lepiej wykorzystywała wszystkie swoje mocne strony i narzucała swój styl gry

W wielkim finale turnieju WTA w Madrycie Iga Świątek zagra z Aryną Sabalenką . Niecałe dwa tygodnie temu obie zawodniczki mierzyły się w finale zmagań w Stuttgarcie, gdy górą była Polka. Wcześniej, w ciągu ostatni 40 lat, tylko dwukrotnie doszło do sytuacji, gdy dwie czołowe zawodniczki światowego rankingu dwukrotnie mierzyły się w meczu o tytuł na mączce w tym samym sezonie . Jesteśmy więc świadkami wyjątkowej sytuacji.

