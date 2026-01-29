Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dobę po porażce Świątek taka wiadomość. Zmiana na podium rankingu WTA

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Australian Open dobiega końca, w singlowej rywalizacji został już tylko jeden pojedynek. Za to ten najważniejszy - w sobotę Aryna Sabalenka zmierzy się z Jeleną Rybakiną, stawką będzie tytuł wielkoszlemowej mistrzyni. Ale nie tylko - dla Kazaszki zbliża się historyczna chwila, której nigdy dotąd nie doświadczyła. Jej czwartkowe zwycięstwo już sprawiło, że doszło do rewolucji w rankingu WTA. A teraz poważnie zagrożone jest drugie miejsce Igi Świątek.

Dwie tenisistki podczas meczu na korcie, obie ubrane w sportowe stroje i czapki z daszkiem. Jedna z zawodniczek trzyma rakietę tenisową, w tle zamazany widok trybun oraz kibiców.
Jelena Rybakina wychodzi z cienia Igi Świątek, a być może wkrótce także i Aryny SabalenkiDavid GrayAFP

Trzy lata temu Iga Świątek walczyła o fotel liderki rankingu WTA z Aryną Sabalenką, ale za ich plecami w siłę rosła Jelena Rybakina. To właśnie o tych zawodniczkach mówiono "Wielka Trójka". Białorusinka goniła wtedy naszą zawodniczkę, obie nakręcały się coraz bardziej, po US Open Sabalenka wyprzedziła nawet Raszyniankę, a ta odbiła fotel liderki na końcu sezonu w Cancun.

Rybakina, dysponująca największą siłą, miała do tej bitwy najlepszych dołączyć, ostatecznie jednak z peletonu odpadła. Po raz ostatni trzecią pozycję zajmowała dwa lata temu, na starcie Australian Open. A później znalazła się także w cieniu Coco Gauff, w zeszłym roku wypadła nawet na moment z TOP 10. Duży wpływ na to miały zawirowania wokół jej trenera Stefano Vukova, teraz sytuacja jest już w tej materii stabilna.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka czekała na finałową rywalkę w Melbourne. Faworytką drugiego meczu była Jelena Rybakina
Australian Open

Świat czekał na finał Sabalenki z Rybakiną. Zwrot w meczu Kazaszki po meczbolach

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Kazaszka w październiku zeszłego roku w ostatniej chwili zakwalifikowała się do WTA Final, a później podbiła Rijad. Wygrała ze Świątek, Anisimovą, wreszcie w finale z Sabalenką - to 1500 punktów będzie się liczyło aż do późnej jesieni. Na starcie sezonu jej zwycięską passę przerwała w Brisbane Karolina Muchova, ale w Melbourne już Rybakina sześć razy wygrała w dwóch setach. W tym niezwykle istotne spotkanie z Igą Świątek o półfinał, ograła naszą tenisistkę po raz drugi z rzędu.

    Dziś zaś zakwalifikowała się do finału, pokonała Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (7). Dołączyła do Aryny Sabalenki. A to oznaczało sporą rewolucję w czołówce rankingu WTA.

    Ranking WTA. Kluczowa zmiana na podium, dawna "Wielka Trójka" znów w sąsiedztwie. Pozycja Świątek coraz bardziej zagrożona

    Rybakina tym samym zapewniła sobie 1300 punktów za tę edycję Australian Open, a to już 1040 oczek więcej niż rok temu. Tym jednym czwartkowym zwycięstwem minęła jednocześnie w rankingu Anisimovą i Coco Gauff, wskoczyła na trzecie miejsce. Jeśli wygra finał z Sabalenką, dołoży kolejnych 700 punktów. A wówczas jej strata do Polki będzie wynosiła zaledwie 368 punktów.

    Dwie zawodniczki tenisowe stoją naprzeciw siebie przy siatce na oświetlonym korcie, w tle widoczni kibice na trybunach.
    Aryna Sabalenka i Jelena RybakinaArtur Widak/Nur PhotoAFP

    Kiedy więc realnie Rybakina może wyprzedzić Świątek? Taka możliwość pojawi się już w lutym - w turniejach na Bliskich Wschodzie. Rok temu Kazaszka zdobyła tam 800 punktów: 195 za półfinał WTA 500 w Abu Zabi, 215 za ćwierćfinał WTA 1000 w Dosze oraz 390 za półfinał WTA 1000 w Dubaju. Teraz punktów z Abu Zabi nie obroni, ale w to miejsce wskoczy jej 108 oczek za inny ćwierćfinał WTA 500.

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka rywalizowała o finał Australian Open 2026
    Australian Open

    Sabalenka rywalizowała ze Switoliną o finał Australian Open. Dwa sety i koniec

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Świątek rok temu wywalczyła zaś bardzo zbliżoną zdobycz: 605 punktów za półfinał (Doha) i ćwierćfinał (Dubaj). Iga zgłosiła się do obu tych turniejów, w Katarze na pewno wystąpi, co potwierdziła już Daria Sulgostowska z jej sztabu. Czy w Dubaju? Zobaczymy.

      W marcu obie zawodniczki czekają zaś zmagania w Sunshine Double w USA - najpierw tysięcznik w Indian Wells, później w Miami. W zeszłym sezonie Polka zdobyła tam 605 punktów (półfinał i ćwierćfinał), Rybakina zaś tylko 130 (1/8 finału i druga runda). I to jest ten moment kluczowy w walce o drugą pozycję. Zakładając oczywiście, że Rybakina wygra Australian Open. Bo jeśli przegra, straty tysiąca punktów do Świątek zapewne tak szybko nie zniweluje.

      Tenisistka w białej koszulce i czapce z daszkiem przygotowuje się do wykonania uderzenia rakietą tenisową na tle niebieskiego kortu z fragmentem napisu w tle.
      Iga ŚwiątekWojciech KubikEast News

      Awans Rybakiny na trzecie miejsce ma jeszcze inną konsekwencję. Gauff spadła na piątą pozycję, a to oznacza, że jeśli wszystkie gwiazdy wystąpią w Dosze, Amerykanka może trafić na Sabalenkę, Świątek czy Rybakinę już na etapie ćwierćfinału. Chyba że Białorusinka po raz kolejny opuści tę rywalizację, tłumacząc to zmęczeniem po starcie sezonu w Australii.

      Ranking WTA "na żywo" przed finałem Australian Open
      • 1. Aryna Sabalenka - 10990 pkt (11690 pkt)*
      • 2. Iga Świątek - 7978 pkt
      • 3. Jelena Rybakina - 6910 pkt (7610 pkt)*
      • 4. Amanda Anisimova - 6680 pkt
      • 5. Coco Gauff - 6423 pkt
      • 6. Jessica Pegula - 6103 pkt
      • 7. Mirra Andriejewa - 4731 pkt
      • 8. Jasmine Paolini - 4267 pkt
      • 9. Belinda Bencic - 3342 pkt
      • 10. Elina Switolina - 3205 pkt

      * - możliwa punktacja w przypadku wygrania finału AO

      Zobacz również:

      Iga Świątek podczas Australian Open 2026
      Iga Świątek

      Świątek ogłasza, rezygnacja pewna. Nadeszła reakcja. Padło ostrzeżenie

      Tomasz Brożek
      Tomasz Brożek
      Jelena Rybakina
      Jelena RybakinaPatrick HAMILTONAFP
      Sportowiec ubrany w czarną koszulkę i czapkę, stojący przy mikrofonie na tle niebieskiego ekranu, zakrywający twarz dłońmi wyrażając silne emocje.
      Iga Świątek via ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
      Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja