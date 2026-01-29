Dobę po porażce Świątek taka wiadomość. Zmiana na podium rankingu WTA

Trzy lata temu Iga Świątek walczyła o fotel liderki rankingu WTA z Aryną Sabalenką, ale za ich plecami w siłę rosła Jelena Rybakina. To właśnie o tych zawodniczkach mówiono "Wielka Trójka". Białorusinka goniła wtedy naszą zawodniczkę, obie nakręcały się coraz bardziej, po US Open Sabalenka wyprzedziła nawet Raszyniankę, a ta odbiła fotel liderki na końcu sezonu w Cancun.

Rybakina, dysponująca największą siłą, miała do tej bitwy najlepszych dołączyć, ostatecznie jednak z peletonu odpadła. Po raz ostatni trzecią pozycję zajmowała dwa lata temu, na starcie Australian Open. A później znalazła się także w cieniu Coco Gauff, w zeszłym roku wypadła nawet na moment z TOP 10. Duży wpływ na to miały zawirowania wokół jej trenera Stefano Vukova, teraz sytuacja jest już w tej materii stabilna.

Kazaszka w październiku zeszłego roku w ostatniej chwili zakwalifikowała się do WTA Final, a później podbiła Rijad. Wygrała ze Świątek, Anisimovą, wreszcie w finale z Sabalenką - to 1500 punktów będzie się liczyło aż do późnej jesieni. Na starcie sezonu jej zwycięską passę przerwała w Brisbane Karolina Muchova, ale w Melbourne już Rybakina sześć razy wygrała w dwóch setach. W tym niezwykle istotne spotkanie z Igą Świątek o półfinał, ograła naszą tenisistkę po raz drugi z rzędu.

Dziś zaś zakwalifikowała się do finału, pokonała Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (7). Dołączyła do Aryny Sabalenki. A to oznaczało sporą rewolucję w czołówce rankingu WTA.

Ranking WTA. Kluczowa zmiana na podium, dawna "Wielka Trójka" znów w sąsiedztwie. Pozycja Świątek coraz bardziej zagrożona

Rybakina tym samym zapewniła sobie 1300 punktów za tę edycję Australian Open, a to już 1040 oczek więcej niż rok temu. Tym jednym czwartkowym zwycięstwem minęła jednocześnie w rankingu Anisimovą i Coco Gauff, wskoczyła na trzecie miejsce. Jeśli wygra finał z Sabalenką, dołoży kolejnych 700 punktów. A wówczas jej strata do Polki będzie wynosiła zaledwie 368 punktów.

Kiedy więc realnie Rybakina może wyprzedzić Świątek? Taka możliwość pojawi się już w lutym - w turniejach na Bliskich Wschodzie. Rok temu Kazaszka zdobyła tam 800 punktów: 195 za półfinał WTA 500 w Abu Zabi, 215 za ćwierćfinał WTA 1000 w Dosze oraz 390 za półfinał WTA 1000 w Dubaju. Teraz punktów z Abu Zabi nie obroni, ale w to miejsce wskoczy jej 108 oczek za inny ćwierćfinał WTA 500.

Świątek rok temu wywalczyła zaś bardzo zbliżoną zdobycz: 605 punktów za półfinał (Doha) i ćwierćfinał (Dubaj). Iga zgłosiła się do obu tych turniejów, w Katarze na pewno wystąpi, co potwierdziła już Daria Sulgostowska z jej sztabu. Czy w Dubaju? Zobaczymy.

W marcu obie zawodniczki czekają zaś zmagania w Sunshine Double w USA - najpierw tysięcznik w Indian Wells, później w Miami. W zeszłym sezonie Polka zdobyła tam 605 punktów (półfinał i ćwierćfinał), Rybakina zaś tylko 130 (1/8 finału i druga runda). I to jest ten moment kluczowy w walce o drugą pozycję. Zakładając oczywiście, że Rybakina wygra Australian Open. Bo jeśli przegra, straty tysiąca punktów do Świątek zapewne tak szybko nie zniweluje.

Awans Rybakiny na trzecie miejsce ma jeszcze inną konsekwencję. Gauff spadła na piątą pozycję, a to oznacza, że jeśli wszystkie gwiazdy wystąpią w Dosze, Amerykanka może trafić na Sabalenkę, Świątek czy Rybakinę już na etapie ćwierćfinału. Chyba że Białorusinka po raz kolejny opuści tę rywalizację, tłumacząc to zmęczeniem po starcie sezonu w Australii.

Ranking WTA "na żywo" przed finałem Australian Open

1. Aryna Sabalenka - 10990 pkt (11690 pkt)*

2. Iga Świątek - 7978 pkt

3. Jelena Rybakina - 6910 pkt (7610 pkt)*

4. Amanda Anisimova - 6680 pkt

5. Coco Gauff - 6423 pkt

6. Jessica Pegula - 6103 pkt

7. Mirra Andriejewa - 4731 pkt

8. Jasmine Paolini - 4267 pkt

9. Belinda Bencic - 3342 pkt

10. Elina Switolina - 3205 pkt

* - możliwa punktacja w przypadku wygrania finału AO

