Doba po meczu. WTA nie może uwierzyć. Świątek kompletnie zaskoczona
Niestety, Iga Świątek poległa w próbie obrony tytułu na kortach Wimbledonu. Nasza była liderka rankingu WTA wypadła wczoraj z turniejowej drabinki na szczeblu III rundy po porażce 6:7 (9), 2:6 z filipińską tenisistką Alexandrą Ealą. Dzień po meczu przedstawiciele WTA najwyraźniej wciąż nie mogą przestać zachwycać się tym, czego dokonała 21-latka. A wrażenie na nich zrobiła zwłaszcza jedna z sytuacji, w której zaskoczona została Iga Świątek.
Chodzi o sytuację z czwartego gema drugiej partii, w której Alexandra Eala wydostała się z ogromnych wręcz tarapatów. Szykując się do odbioru returnu ze strony Iga Świątek Filipinka poślizgnęła się na londyńskiej trawie i upadła, podczas gdy piłka posłana przez Polkę z drugiej strony siatki już leciała w jej stronę. Ale 32. rakieta świata nie zamierzała się poddawać. Nie zdążyła już wprawdzie wstać, ale wyciągnęła się niczym struna na korcie, odbijając piłkę rakietą.
Jej opór został nagrodzony. W tamtej wymianie Iga Świątek została zaskoczona, podczas gdy Alexandra Eala mogła cieszyć się z punktu, który ostatecznie pomógł jej wygrać wspomnianego gema, a następnie całą partię pieczętującą awans 21-latki do 1/8 finału tegorocznego Wimbledonu.
Iga Świątek odpadła z Wimbledonu, Alexandra Eala gra dalej. Reakcja z WTA
Na popis w wykonaniu Alexandry Eali zareagowali już dzień po meczu przedstawiciele WTA.
Nie mógłbyś wymyślić takiej rzeczy. Tak. Eala naprawdę zdobyła ten punkt
Sama Alexandra Eala tuż po meczu nie mogła uwierzyć w to, czego właśnie zdołała dokonać.
- Nie wiem jak to opisać. Właśnie awansowałam do drugiego tygodnia Wielkiego Szlema. Iga jest wielką zawodniczką i wspaniałym człowiekiem. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam dzielić z nią dziś kort centralny. Dla kogoś z Filipin to coś absolutnie nieprawdopodobnego. To bez wątpienia jeden z największych meczów w mojej karierze. Przebywanie na tym korcie to dla mnie marzenie. Wygrać pierwszego seta po takiej walce, to coś nieprawdopodobnego. Miałam w tym spotkaniu swoje szanse i udało mi się je na szczęście wykorzystać - mówiła zawodniczka numer 32 w światowym rankingu.
O ćwierćfinał tegorocznego Wimbledonu Alexandra Eala zagra z mającą polskie korzenie reprezentantką Włoch Jasmine Paolini - finalistką londyńskiej odnogi Wielkiego Szlema z 2024 roku.