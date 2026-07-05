Doba po meczu. WTA nie może uwierzyć. Świątek kompletnie zaskoczona

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Niestety, Iga Świątek poległa w próbie obrony tytułu na kortach Wimbledonu. Nasza była liderka rankingu WTA wypadła wczoraj z turniejowej drabinki na szczeblu III rundy po porażce 6:7 (9), 2:6 z filipińską tenisistką Alexandrą Ealą. Dzień po meczu przedstawiciele WTA najwyraźniej wciąż nie mogą przestać zachwycać się tym, czego dokonała 21-latka. A wrażenie na nich zrobiła zwłaszcza jedna z sytuacji, w której zaskoczona została Iga Świątek.

Alexandra Eala i Iga Świątek podczas meczu Wimbledonu. Jedna z tenisistek trzyma piłkę, druga zasłania usta.
Alexandra Eala oraz Iga Świątek podczas starcia na WimbledonieHenry Nicholls / AFP AFP

Chodzi o sytuację z czwartego gema drugiej partii, w której Alexandra Eala wydostała się z ogromnych wręcz tarapatów. Szykując się do odbioru returnu ze strony Iga Świątek Filipinka poślizgnęła się na londyńskiej trawie i upadła, podczas gdy piłka posłana przez Polkę z drugiej strony siatki już leciała w jej stronę. Ale 32. rakieta świata nie zamierzała się poddawać. Nie zdążyła już wprawdzie wstać, ale wyciągnęła się niczym struna na korcie, odbijając piłkę rakietą.

Jej opór został nagrodzony. W tamtej wymianie Iga Świątek została zaskoczona, podczas gdy Alexandra Eala mogła cieszyć się z punktu, który ostatecznie pomógł jej wygrać wspomnianego gema, a następnie całą partię pieczętującą awans 21-latki do 1/8 finału tegorocznego Wimbledonu.

Iga Świątek odpadła z Wimbledonu, Alexandra Eala gra dalej. Reakcja z WTA

Na popis w wykonaniu Alexandry Eali zareagowali już dzień po meczu przedstawiciele WTA.

Nie mógłbyś wymyślić takiej rzeczy. Tak. Eala naprawdę zdobyła ten punkt
napisał profil WTA, zachwycając się zagraniem Filipinki

Sama Alexandra Eala tuż po meczu nie mogła uwierzyć w to, czego właśnie zdołała dokonać.

- Nie wiem jak to opisać. Właśnie awansowałam do drugiego tygodnia Wielkiego Szlema. Iga jest wielką zawodniczką i wspaniałym człowiekiem. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam dzielić z nią dziś kort centralny. Dla kogoś z Filipin to coś absolutnie nieprawdopodobnego. To bez wątpienia jeden z największych meczów w mojej karierze. Przebywanie na tym korcie to dla mnie marzenie. Wygrać pierwszego seta po takiej walce, to coś nieprawdopodobnego. Miałam w tym spotkaniu swoje szanse i udało mi się je na szczęście wykorzystać - mówiła zawodniczka numer 32 w światowym rankingu.

O ćwierćfinał tegorocznego Wimbledonu Alexandra Eala zagra z mającą polskie korzenie reprezentantką Włoch Jasmine Paolini - finalistką londyńskiej odnogi Wielkiego Szlema z 2024 roku.

Zdeterminowana tenisistka w czapce i sportowym stroju zaciśniętą pięścią wyraża emocje na korcie podczas meczu.
Iga ŚwiątekKARIM JAAFAR AFP
Tenisistka ubrana w niebieską koszulkę sportową z żółtymi akcentami skupia wzrok na zbliżającej się do niej piłce tenisowej, wyrażając zaskoczenie na twarzy, a w tle widać rozmyte niebieskie pasy.
Alexandra EalaWaleed Zein/AnadoluAFP


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