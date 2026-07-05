Doba po meczu. WTA nie może uwierzyć. Świątek kompletnie zaskoczona

Chodzi o sytuację z czwartego gema drugiej partii, w której Alexandra Eala wydostała się z ogromnych wręcz tarapatów. Szykując się do odbioru returnu ze strony Iga Świątek Filipinka poślizgnęła się na londyńskiej trawie i upadła, podczas gdy piłka posłana przez Polkę z drugiej strony siatki już leciała w jej stronę. Ale 32. rakieta świata nie zamierzała się poddawać. Nie zdążyła już wprawdzie wstać, ale wyciągnęła się niczym struna na korcie, odbijając piłkę rakietą.

Jej opór został nagrodzony. W tamtej wymianie Iga Świątek została zaskoczona, podczas gdy Alexandra Eala mogła cieszyć się z punktu, który ostatecznie pomógł jej wygrać wspomnianego gema, a następnie całą partię pieczętującą awans 21-latki do 1/8 finału tegorocznego Wimbledonu.

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Na popis w wykonaniu Alexandry Eali zareagowali już dzień po meczu przedstawiciele WTA.

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Sama Alexandra Eala tuż po meczu nie mogła uwierzyć w to, czego właśnie zdołała dokonać.

- Nie wiem jak to opisać. Właśnie awansowałam do drugiego tygodnia Wielkiego Szlema. Iga jest wielką zawodniczką i wspaniałym człowiekiem. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam dzielić z nią dziś kort centralny. Dla kogoś z Filipin to coś absolutnie nieprawdopodobnego. To bez wątpienia jeden z największych meczów w mojej karierze. Przebywanie na tym korcie to dla mnie marzenie. Wygrać pierwszego seta po takiej walce, to coś nieprawdopodobnego. Miałam w tym spotkaniu swoje szanse i udało mi się je na szczęście wykorzystać - mówiła zawodniczka numer 32 w światowym rankingu.

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O ćwierćfinał tegorocznego Wimbledonu Alexandra Eala zagra z mającą polskie korzenie reprezentantką Włoch Jasmine Paolini - finalistką londyńskiej odnogi Wielkiego Szlema z 2024 roku.

Iga Świątek KARIM JAAFAR AFP

Alexandra Eala Waleed Zein/Anadolu AFP





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