Doba do meczu Świątek w Stuttgarcie, a w Paryżu ogłaszają. Jest potwierdzenie

Ig Świątek w środę zacznie swój kolejny sezon na kortach ziemnych, chyba najważniejszy okres w jej corocznych startach. To na mączce zdobywa najwięcej trofeów, nieprzypadkowo jest też nazywana "Królową Paryża". Wygrała cztery z pięciu poprzednich edycji Roland Garros, teraz zapewne będzie też faworytką kolejnej, choć nie przystąpi do zmagań jako zawodniczka najwyżej rozstawiona. Ale przystąpi - to już wiemy, po ogłoszonej we worek liście startowej. A oprócz 23-latki znalazło się jeszcze siedem polskich nazwisk, w tym cztery pewne już startu.