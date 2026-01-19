Do tego doprowadziła Iga Świątek. Cały świat to zobaczył, sceny podczas meczu

Polscy kibice nie mogli narzekać na brak emocji związanych z reprezentantami naszego kraju, w nocy z niedzieli na poniedziałek. Po Magdalenie Fręch, Magdalenie Linette, Lindzie Klimovicovej i Kamilu Majchrzaku, na kort wyszła Iga Świątek, która w pierwszym meczu Australian Open zmierzyła się z Chinką Yue Yuan.

Pierwsze spotkanie z udziałem wiceliderki światowego rankingu przyciągnęło oczywiście wielu kibiców - nie tylko przed telewizorami, ale przede wszystkim na trybunach. Okazuje się, że dla pary kibiców z Polski, mecz Świątek był ważniejszy nawet od wielkich planów, jakie mieli jeszcze niedawno.

Ważna wiadomość do Świątek. Zobaczył to cały świat, do tego doprowadziła Polka

Podczas jednej z przerw w grze, realizator transmisji postanowił "wyłowić" transparent skierowany do Raszynianki. Bez dwóch zdań,Świątek może być dumna z tego, do czego doprowadziła swoją grą.

Mężczyzna - jak można się domyślić - niedawny "Pan Młody", trzymał w rękach transparent z napisem "Iga, zmieniliśmy dla Ciebie plany na nasz miesiąc miodowy. #1GA JAZDA!". Kobieta znajdująca się obok niego, rozłożyła za ich plecami biało-czerwoną flagę.

Nie da się ukryć, że nowożeńcy sprawili sobie całkiem udany prezent, bowiem na emocje w spotkaniu Raszynianki nie mogli narzekać. Po dość niemrawym początku, Świątek mocno wzięła się do pracy i zaczęła gonić wynik, wygrywając pierwszego seta po tie-breaku 7:6(5).

Nie jest jednak tajemnicą, że zarówno Iga Świątek, jak i jej fani czekają na zwycięstwo w Australian Open, co pozwoliłoby wreszcie dołączyć do grona tenisistów i tenisistek, którzy sięgnęli po Wielkiego Szlema. Do tej pory, w 2022 i 2025 roku, Raszynianka dochodziła najdalej do półfinału australijskiej imprezy.

