Świątek wspomina awans na pozycję liderki. Decyzji Barty nie była w stanie pojąć

- Na początku to do mnie nie docierało. Zastanawiałam się, jak to możliwe. Dlaczego? Później się rozpłakałam - wyznała. Jej kolejnym krokiem był telefon do ojca. Mimo, iż przebywała wtedy w Miami, a w momencie, gdy otrzymała wiadomość nad Wisłą był, jak to ujęła, "środek nocy", ogromne emocje sprawiły, że zdecydowała się postąpić w ten sposób.