Djoković dołączył do Świątek, wielkie zamieszanie w Melbourne. Granica przekroczona

Podczas tegorocznego Australian Open nie brakuje ciekawych pojedynków. Sport w Melbourne czasem jednak schodzi na dalszy plan. Tak stało się zaledwie kilka godzin temu, tuż po spotkaniu z udziałem Igi Świątek. Polka odpadła z turnieju, po czym na konferencji prasowej wywołała swoimi słowami prawdziwą burzę. Podopieczna Wima Fissette'a gorzko skomentowała wypłynięcie nagrania z Coco Gauff cisnącą rakietą o podłoże.

"Pytanie brzmi, czy my jesteśmy tenisistkami, czy zwierzętami w zoo? One są obserwowane nawet przy wypróżnianiu. Byłoby miło mieć nieco prywatności. Nie zawsze chce się być tak uważnie obserwowanym" - nagle wypaliła podczas spotkania z dziennikarzami. O wywodzie Polki huczy już w różnych zakątkach globu. Sprawę opisywali między innymi Hiszpanie. Milczeć nie zamierzają także pozostali główni bohaterowie turnieju. Krótkie stanowisko wygłosiła choćby Amanda Anisimova. Do akcji wkroczył także Novak Djoković.

Djoković nie wytrzymał po wygranym meczu. Padł temat słynnego filmu z Coco Gauff

Okazuje się, że świeżo upieczony półfinalista Australian Open z naszą rodaczką mówi jednym głosem. Temat nagrania z Coco Gauff także pojawił się podczas tradycyjnej konferencji prasowej. Legendarny gracz postawił na zdecydowanie dłuższy wywód. "Wiem, jak to jest być sfrustrowanym, szczególnie po meczu, w którym grasz poniżej oczekiwań. I zgadzam się z nią. To naprawdę smutne, że nie można się nigdzie ruszyć, schować i wyładować frustracji, gniewu… w sposób, którego nie uchwyci kamera" - rozpoczął, cytowany przez profil The Tennis Letter w serwisie X.

Rozwiń

Nie był to koniec smutnego z perspektywy każdego tenisisty wywodu. "Będzie tak, jak jest, albo nawet więcej kamer. Jestem zaskoczony, że nie mamy kamer, kiedy bierzemy prysznic. To prawdopodobnie kolejny krok. Jestem temu przeciwny. Myślę, że powinien istnieć limit i granica, gdzie to jest nasza przestrzeń" - dodał. Za wspomniane słowa Belgradczyk zebrał wirtualne brawa od kibiców. Ci w mediach społecznościowych głównie się z nim zgadzają.

Na zmiany jednak nie ma co liczyć. Zawodnikom oraz zawodniczkom pozostaje jedynie utrzymanie nerwów na wodzy przynajmniej do momentu wejścia do szatni.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Iga Świątek AFP

Novak Djoković AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Novak Djoković MARTIN KEEP / AFP AFP