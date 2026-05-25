Diametralna zmiana u Igi Świątek. Polka informuje po wygranym meczu

- Przyzwyczaiłam się do tego kortu, kilka lat tutaj już spędziłam. Czuję się w pewnym sensie jak w domu, a na początku wszystko tutaj było takie może nie przytłaczające, bo to negatywne słowo, ale odświętne. Bardzo się cieszę, że mogę grać na korcie centralnym, mam super wspomnienia - mówiła dziennikarzom Iga Świątek po przybyciu do najważniejszej areny konferencyjnej w kompleksie Rolanda Garrosa.

Iga Świątek: Jestem bardziej w swojej bańce

Za Polką dopiero mecz pierwszej rundy, wygrany bez większych problemów, z króciutkimi trudnościami, ale jak przystało na czterokrotną triumfatorkę French Open jest tutaj w statusie jednej z największych gwiazd.

Zwycięstwo to jedno, ale zwłaszcza w angielskiej, dłuższej części konferencji widać było, że Iga ma w sobie tak potrzebny luz, który dobrze rokuje w kontekście zmagań na korcie. Czy to tylko kwestia powrotu do swojego Paryża, do tych miejsc, które najbardziej lubi? Niezupełnie. A pisząc wprost, jest coś ważniejszego, co 24-latce udało się zmienić.

- Faktycznie wracam co roku do tych samych miejsc, więc rzeczywiście mam ulubione. A to, jak się czuję... Zacznę od tego, jak mi się gra w tenisa. Ale też w zeszłym roku nie było łatwo, w sezonie na mączce w sumie źle się czułam, bo dochodziły do mnie wszystkie oczekiwania z zewnątrz, krytyka i wszystko negatywne - stwierdziła Świątek, po czym przeszła do sedna.

- W tym roku lepiej wychodzi mi olewanie tego. W sumie nawet nie wiem, czy to się pojawia czy nie, bo totalnie nic nie czytam. Jestem po prostu skupiona na sobie, bardziej w swojej bańce. I cieszę się, że mogę po prostu grać tak, jak chcę. Choć na pewno pojawi się stres i będzie ciężko, bo to jest Wielki Szlem, ale chciałabym cieszyć się tym, że tutaj jestem, bo bardzo lubię te korty i tutejsze miejsca - dodała Świątek.

Od początku drabinki głównej panuje w Paryżu prawdziwy upał. Dla niektórych zawodników to bardzo wymagające warunki, ale nie dla Igi Świątek. Polka podkreśliła, że to jeszcze nie to ekstremum, by wyraźniej dawało jej się we znaki i utrudniało poczynania na korcie.

- Szczerze mówiąc to mi nie przeszkadza. Grałam turnieje, gdzie było o wiele gorzej, na przykład w Chinach, a zwłaszcza rok temu w Cincinnati. O Jezu, chyba nigdzie indziej nie doświadczyłam takiej pogody. Wiadomo, że pogoda jak w Paryżu może wpłynąć na podwyższone tętno czy człowiek będzie bardziej się pocił, ale tej trudności nie czułam. Dobrze mi się grało, piłka fajnie skakała i dobrze ją czułam, bo też miałam okazję kilka dni pograć w tej temperaturze. Niemniej pierwsze treningi po tym, jak było tutaj 16 stopni Celsjusza, stały się wymagające - oceniła trzecia zawodniczka świata.

Z Paryża - Artur Gac

Iga Świątek, Roland Garros 2026 MATTHIEU MIRVILLE/DPPI AFP

Iga Świątek Aaron Favila East News





Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport