Spotkanie potrwało godzinę i 19 minut, to i tak sporo jak na rozmiary zwycięstwa Świątek. W zasadzie nie ma sensu pisać o przełamaniach z jej strony, bo Bouzkova wygrała gema serwisowego tylko raz, na 1:2 w drugim secie. W całym meczu zanotowała tylko 3 winnery przy 7 niewymuszonych błędach. W przypadku Świątek było to 35 i 22.

Jak eksperci na platformie X ocenili występ Polki?

"Mecz pod pełną kontrolą i dobry serwis. W starciu z bardzo solidną Czeszką kluczowe były solidność i cierpliwość, których ostatnio zabrakło. Teraz zdarzały się błędy, ale ogólnie fajny występ. Świetny return, presja i nawet kilka wolejowych ciasteczek" - ocenił Michał Chojecki z "Super Expressu".

"Waleczność Bouzkovej w defensywie nie wystarczyła, aby choć na chwilę zagrozić Polce. 24-latka [...] pokazała się z bardzo dobrej strony. Oby pewność siebie i gry nie opuściła Igi aż do finału" - napisał dziennikarz Seweryn Czernek.

Iga Świątek rozbiła Bouzkovą. "Mecz do jednej bramki"

"Komfortowa wygrana, z momentami bardzo dobrej ofensywnej gry i świetnym returnem. Imponująca liczba winnerów (35), kiedy tylko Iga domykała uderzenie i pochylała się do przodu przy atakach, 'sypała' uderzaniami kończącymi jak z rękawa" - to z kolei opinia z profilu "Sofa Sportowa".

Jose Morgado - jak to często bywa - ograniczył się do kilku słów.

To było szybkie!

"To był mecz do jednej bramki, w którym wszystko zależało od Igi Świątek. A że Polka miała dziś dobrze ustawiony celownik, to Marie Bouzkova mogła jedynie odprowadzać piłkę wzrokiem. Bardzo dobry mecz na przetarcie i zapoznanie się z warunkami. Bo presji ze strony rywalki nie było" - zaznaczył Daniel Topczewski z serwisu Sportsinwinter.pl.

"6:1, 6:1 z Bouzkovą. W debiucie w królestwie Sabalenki. Mocno zaczyna Iga turniej Wuhan Open" - to wpis Rafała Smolińskiego z WP SportoweFakty.

Świątek czeka już w trzeciej rundzie na zwyciężczynię konfrontacji Belinda Bencić - Elise Mertens.

