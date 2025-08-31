Demolka w 60 minut, żadnej litości dla Niemki. I już czeka na Igę Świątek

Mecz Igi Świątek z Anną Kalinską został zaplanowany przez organizatorów jako pierwsze z dwóch starć na największym stadionie w centrum tenisowym na Flushing Meadows - Arthur Ashe Stadium. Zawodniczki powinny wyjść na rozgrzewkę o godz. 19 lokalnego czasu, 10 minut później zacząć mecz. W Polsce to 1.10 z soboty na niedzielę.

Rywalką lepszej z tej pary miała zostać Anna Kalinska lub Laura Siegemund - ich mecz ustawiono jako ostatni, czwarty - na korcie nr 5. Wcześniej debliści rozegrali tam 75-starcie, później Marta Kostiuk stoczyła blisko 2,5-godzinny bój z Dianą Parry. I wszystko wskazywało na to, że jeśli Kamil Majchrzak zagra znów cztery lub pięć setów, tym razem z Leandro Riedim, to starcie rywalek Świątek bądź Kalinskiej zacznie się grubo po północy.

Nie dość, że było krótko i już po 29 minutach zakończyła je kontuzja Polaka, to i Siegemund z Aleksandrową spędziły na korcie tylko dwa razy tyle czasu. Mecz zakończył się pogromem starszej z zawodniczek.

US Open. Laura Siegemund kontra Jekaterina Aleksandrowa na korcie numer 5. Godzina i już koniec

Faworytką niemiecko-rosyjskiego starcia była Aleksandrowa, nie tylko z racji wyższej pozycji w rankingu, ale też - ostatniej dyspozycji. Dwa swoje spotkania w Nowym Jorku wygrała z wielką łatwością, wcześniej doszła do finału WTA 500 w Monterrey. No i miała coś do udowodnienia o niemal siedem lat starszej Niemce - zrewanżować się za zeszłoroczną porażkę w Melbourne. Tam prowadziła w trzecim secie 4:2, a przegrała go w tie-breaku: 9-11.

Jekaterina Aleksandrowa CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH PAP/EPA

Siegemund zaś została w Nowym Jorku "skazana" na rosyjską ścieżkę - zaczęła od sensacyjnego zwycięstwa z Dianą Sznajder, później pokonała Anastazję Zacharową, teraz czekała Aleksandrowa, a w ewentualnej czwartej rundzie - mogła to być Kalinska.

Niemka nie powtórzyła jednak swojej pięknej historii z Wimbledonu, gdzie doszła do ćwierćfinału. Poległa z kretesem.

Aleksandrowa była lepsza od pierwszej do ostatniej akcji, ale to nie tak, że grała w tym spotkaniu rewelacyjnie. Pokazywała swój tenis - płaski, szybki, ofensywny. I dość dobrze serwowała. To jednak Siegemund grała o dwie albo i trzy klasy gorzej niż w starciu ze Sznajder, która przecież w finale w Meksyku pokonała tydzień temu Aleksandrową. Długi był tylko pierwszy gem, trwał siedem minut, a Niemka zmarnowała pięć break pointów. I być może to podcięło jej skrzydła. Później grała koszmarnie, błąd gonił błąd, pięć kolejnych gemów trwało łącznie 20 minut. A Siegemund zdobyła w nich siedem punktów. 6:0 - pogrom.

Drugi set niewiele się różnił. Niemka wygrała honorowego gema, po świetnym forhendowym ataku w narożnik kortu. I przełamała Rosjankę na 1:2. Nie poszła jednak za ciosem. 6:0, 6:1 dla Aleksandrowej - po 60 minutach od pierwszej piłki.

I to 30-letnia Rosjanka zmierzy się ze Świątek lub Kalinską w czwartej rundzie.

Laura Siegemund WILLIAM WEST / AFP AFP

