Demolka u progu starcia ze Świątek. 6:0, 6:1. Niebywałe rozstrzygnięcie w Dosze

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Od wczoraj trwa główna rywalizacja w turnieju WTA 1000 w Dosze. Na pierwszy mecz z udziałem Igi Świątek trzeba jednak zaczekać do jutra. Dopiero dzisiaj nasza reprezentantka poznała swoją przeciwniczkę w drugiej rundzie zmagań w stolicy Kataru. Wyłonił ją pojedynek Janice Tjen - Beatriz Haddad Maia, który miał zaskakującą jednostronny przebieg. Znamy już rywalkę oraz godzinę spotkania Raszynianki o 1/8 finału.

Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Dosze
Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w DoszeDAISUKE URAKAMIAFP

Iga Świątek już od prawie tygodnia przebywa w Dosze. To właśnie w stolicy Kataru odbywa się pierwszy turniej rangi WTA 1000 w tym sezonie. Pod nieobecność Aryny Sabalenki, nasza reprezentantka została rozstawiona z "1". Polka miała okazję do kilku solidnych treningów na przestrzeni ostatnich dni. Raszynianka sparowała m.in. z Amandą Anisimovą, która występuje w roli obrończyni tytułu. To właśnie Amerykanka przejęła trofeum z rąk Świątek, która triumfowała w Dosze w latach 2022-2024.

Zobacz również:

Reakcja Lindy Noskovej. Czeszka pewnym krokiem weszła do drugiego etapu zmagań w Dosze
Tenis

Szybki koniec meczu w ćwiartce Świątek w Dosze. Polka ogłosiła awans

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Pierwszy mecz z udziałem Igi w tegorocznej edycji rozgrywek odbędzie się dopiero we wtorek. To dlatego, że dopiero dzisiaj rozegrano pojedynek, który wyłonił przeciwniczkę dla 24-latki w drugiej rundzie zmagań. Początkowo o miano rywalki Polki miały rywalizować Sorana Cirstea oraz Janice Tjen. Po tym, jak Rumunka okazała się najlepsza w imprezie rangi "250" w Kluż-Napoce, postanowiła jednak zrezygnować z występu w stolicy Kataru. Jej miejsce w drabince zajęła szczęśliwa przegrana z eliminacji - Beatriz Haddad Maia. To właśnie Brazylijka stanęła do walki z reprezentantką Indonezji o możliwość potyczki z Raszynianką.

    Zobacz również:

    Magdalena Fręch rywalizowała o awans do drugiej rundy WTA 1000 w Dosze
    Tenis

    Fręch eliminuje rozstawioną Rosjankę. Triumf po obronie trzech meczboli w Dosze

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      WTA Doha: Janice Tjen kontra Beatriz Haddad Maia w pierwszej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Tjen. Tenisistka z 46. pozycji w rankingu szybko utrzymała swoje podanie i po zmianie stron ruszyła po przełamanie. Haddad Maia przez długi czas się broniła, ale po piątym break poincie Janice dopięła swego. W kolejnych minutach reprezentantka Indonezji zdominowała rywalizację na korcie. Na następną ciekawszą potyczkę trzeba było zaczekać do piątego rozdania. Wtedy Beatriz wypracowała sobie nawet piłkę na przełamanie. Ostatecznie Brazylijka nie zdobyła jednak ani jednego "oczka" w premierowej odsłonie.

      Zobacz również:

      Jelena Ostapenko bierze udział w turnieju WTA 1000 w Dosze
      Tenis

      Już oficjalnie. Ostapenko znów zmierzy się z Polką w Dosze. Hit w drugiej rundzie

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Na starcie drugiej części pojedynku Tjen kontynuowała swoją niesamowitą serię. Chociaż panie toczyły zacięte gemy, wszystkie kończyły się po myśli Janice. Szybko zrobiło się 3:0 z perspektywy reprezentantki Indonezji. Dopiero wtedy półfinalistka Roland Garros 2023 "zaistniała" na tablicy wyników, przerywając passę dziewięciu wygranych rozdań przez rywalkę. Po chwili Haddad Maia próbowała nawet pokusić się o przełamanie, wygrała pierwsze dwie akcje przy serwisie 46. rakiety świata. Ostatecznie 23-latka wyszła jednak z opresji i powróciła do trzygemowej przewagi.

        Jak się później okazało - był to kluczowy moment dla losów całego pojedynku. Po zmianie stron Tjen uzyskała jeszcze jednego breaka, a potem zakończyła mecz przy własnym podaniu. Ostateczny rezultat brzmiał 6:0, 6:1 na korzyść Janice. Tym samym to reprezentantka Indonezji zmierzy się z Igą Świątek w drugiej rundzie WTA 1000 w Dosze. Mecz zaplanowano na wtorek, jako drugi od godz. 13:00 czasu polskiego na Centre Court (po Cocciaretto - Gauff).

        Zobacz również:

        Amanda Anisimova odpadła z WTA 1000 w Dosze już po pierwszym pojedynku
        Tenis

        Największa rywalka Świątek wypada z gry. Sensacja na Bliskim Wschodzie

        Andrzej Grupa
        Andrzej Grupa
        Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczuPolsat Sport
        Iga Świątek
        Iga ŚwiątekNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
        Kobieta w sportowym stroju podczas meczu tenisowego, trzymająca rakietę i wyrażająca silne emocje, prawdopodobnie wykrzykująca coś po udanym zagraniu.
        Janice TjenDavid GrayAFP
        Kobieta w stroju sportowym i białej czapce z daszkiem patrzy w bok, na jej koszulce widoczne są loga sponsorów, tło stanowi rozmazana powierzchnia kortu oraz ciemne banery reklamowe.
        Beatriz Haddad MaiaTHENEWS2, LECO VIANAAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja