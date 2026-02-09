Demolka u progu starcia ze Świątek. 6:0, 6:1. Niebywałe rozstrzygnięcie w Dosze

Iga Świątek już od prawie tygodnia przebywa w Dosze. To właśnie w stolicy Kataru odbywa się pierwszy turniej rangi WTA 1000 w tym sezonie. Pod nieobecność Aryny Sabalenki, nasza reprezentantka została rozstawiona z "1". Polka miała okazję do kilku solidnych treningów na przestrzeni ostatnich dni. Raszynianka sparowała m.in. z Amandą Anisimovą, która występuje w roli obrończyni tytułu. To właśnie Amerykanka przejęła trofeum z rąk Świątek, która triumfowała w Dosze w latach 2022-2024.

Pierwszy mecz z udziałem Igi w tegorocznej edycji rozgrywek odbędzie się dopiero we wtorek. To dlatego, że dopiero dzisiaj rozegrano pojedynek, który wyłonił przeciwniczkę dla 24-latki w drugiej rundzie zmagań. Początkowo o miano rywalki Polki miały rywalizować Sorana Cirstea oraz Janice Tjen. Po tym, jak Rumunka okazała się najlepsza w imprezie rangi "250" w Kluż-Napoce, postanowiła jednak zrezygnować z występu w stolicy Kataru. Jej miejsce w drabince zajęła szczęśliwa przegrana z eliminacji - Beatriz Haddad Maia. To właśnie Brazylijka stanęła do walki z reprezentantką Indonezji o możliwość potyczki z Raszynianką.

WTA Doha: Janice Tjen kontra Beatriz Haddad Maia w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Tjen. Tenisistka z 46. pozycji w rankingu szybko utrzymała swoje podanie i po zmianie stron ruszyła po przełamanie. Haddad Maia przez długi czas się broniła, ale po piątym break poincie Janice dopięła swego. W kolejnych minutach reprezentantka Indonezji zdominowała rywalizację na korcie. Na następną ciekawszą potyczkę trzeba było zaczekać do piątego rozdania. Wtedy Beatriz wypracowała sobie nawet piłkę na przełamanie. Ostatecznie Brazylijka nie zdobyła jednak ani jednego "oczka" w premierowej odsłonie.

Na starcie drugiej części pojedynku Tjen kontynuowała swoją niesamowitą serię. Chociaż panie toczyły zacięte gemy, wszystkie kończyły się po myśli Janice. Szybko zrobiło się 3:0 z perspektywy reprezentantki Indonezji. Dopiero wtedy półfinalistka Roland Garros 2023 "zaistniała" na tablicy wyników, przerywając passę dziewięciu wygranych rozdań przez rywalkę. Po chwili Haddad Maia próbowała nawet pokusić się o przełamanie, wygrała pierwsze dwie akcje przy serwisie 46. rakiety świata. Ostatecznie 23-latka wyszła jednak z opresji i powróciła do trzygemowej przewagi.

Jak się później okazało - był to kluczowy moment dla losów całego pojedynku. Po zmianie stron Tjen uzyskała jeszcze jednego breaka, a potem zakończyła mecz przy własnym podaniu. Ostateczny rezultat brzmiał 6:0, 6:1 na korzyść Janice. Tym samym to reprezentantka Indonezji zmierzy się z Igą Świątek w drugiej rundzie WTA 1000 w Dosze. Mecz zaplanowano na wtorek, jako drugi od godz. 13:00 czasu polskiego na Centre Court (po Cocciaretto - Gauff).

Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczu Polsat Sport

Iga Świątek Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Janice Tjen David Gray AFP

Beatriz Haddad Maia THENEWS2, LECO VIANA AFP