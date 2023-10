Deklasacja w polskim meczu. Nie było złudzeń, która tenisistka jest lepsza

W drugiej rundzie Magda zmierzyła się z Jennifer Brady. Panie rozegrały zaledwie cztery gemy, a wszystko to było spowodowane kontuzją kolana, jakiej doznała Amerykanka. Wszystko stało się zatem jasne - ostatni krok zależał od Igi. Raszynianka wykonała swoje zadanie i pokonała Warwarę Graczewą, zapewniając nam polski pojedynek dwóch najlepszych tenisistek w naszym kraju. Zacieraliśmy zatem ręce na to, co wydarzy się w środowy poranek polskiego czasu.