Deklasacja w pierwszym starciu Świątek w Paryżu. Wystarczyło 60 minut

Królowa Paryża - tak świat mówił niedawno o Idze Świątek, a być może za niespełna dwa tygodnie to powiedzenie znów stanie się aktualne. Raszynianka nigdy dotąd, nawet wówczas gdy miała 18 lat, nie odpadła z Roland Garros przed drugim tygodniem zmagań, na Court Philippe Chatrier wywalczyła cztery wielkoszlemowe tytuły. W Rzymie dała sygnał, że wraca do dawnej dyspozycji z mączki, choć na tytuł na tej nawierzchni czeka już niemal dwa lata.

W stolicy Francji jej pierwszą rywalką została Emerson Jones, zaledwie 17-letnia Australijka, która w tourze stawia pierwsze kroki. Choć była czołową juniorką świata, nawet liderką rankingu ITF, co nie udało się w przeszłości Polce. Tyle że ten fakt o niczym nie świadczy - Aryna Sabalenka w juniorskich zmaganiach poważniej nie zaistniała. A Jones w profesjonalnych turniejach ITF, WTA oraz w ramach BJK Cup rozegrała w 132 mecze. A z nich... zero na mączce.

Nawet na przełomie kwietnia i maja rywalizowała na kortach twardych w Japonii, tam budowała swój ranking. W Paryżu dostała dziką kartę, to na zasadzie wymiany między federacjami z Australii i Francji przy organizacji turniejów wielkoszlemowych. Rok temu też tu była, w zmaganiach juniorek. I odpadła w półfinale - przegrała z Lilli Tagger, dziś już zawodniczką z pierwszej setki rankingu.

Roland Garros 2026. Iga Świątek kontra Emerson Jones na Court Philippe Chatrier. mecz o drugą rundę

Iga zaczęła to spotkanie pewnie, na swoich warunkach. Jones próbowała mierzyć się w tych mocnych wymianach na równych zasadach, ale nie była w stanie. A to siatka, a to nieznaczny aut - traciła punkt po punkcie. Polka wygrała osiem pierwszych akcji, co już oznaczało 2:0 z przełamaniem.

A później nastolatka z Gold Coast pokazała, dlaczego w Australii widzą w niej przyszłość kobiecego tenisa. Coraz częściej zaczęła wytrzymywać potężne uderzenia Igi, odpowiadała takimi samymi. Pojawiły się trzy szanse na przełamania serwisu Polki, a później czwarta. I tę czwartą Emerson wykorzystała.

Iga Świątek, Roland Garros 2026 MOHAMMED BADRA PAP/EPA

Podobnie wyglądał kolejny gem, przy jej serwisie. Był właściwie kalką poprzedniego, tym razem też returnująca miała sporo okazji. Iga zdołała wywalczyć kolejnego breaka. I coś pękło w psychice młodziutkiej zawodniczki z Australii. Zaczęła popełniać błędy, Świątek była tu bezwzględna. Trzy ostatnie gemy w pierwszym secie to popis Polki, oddała rywalce jeden punkt, zresztą po swoim podwójnym błędzie.

Skończyło się na 6:1 po 28 minutach gry.

Nie był to może tenis idealny w wykonaniu Polki, niemniej różnica w umiejętnościach jest na tyle duża, że podopieczna Roiga mogła spokojnie kontrolować grę. I nawet krótkie momenty zawieszenia, poparte lepszymi zagraniami Jones, tego nie były w stanie zmienić. Tak się stało dopiero wtedy, gdy Polka odskoczyła na 3:0, bo za chwilę przegrała dwa kolejne gemy.

Emerson Jones MOHAMMED BADRA PAP/EPA

Atmosfera na Philippe Chatrier też była dość senna, upał nie pomagał. Iga dość spokojnie dobrnęła do końca meczu, bez nawet już mniejszych kłopotów. Wygrała 6:1, 6:2, zajęło jej to równą godzinę.

O 1/16 finału Świątek zagra w środę z Sarą Bejlek. A jeśli pokona Czeszkę, to być może w piątek zmierzy się z Jeleną Ostapenko, jeśli ta przejdzie dziś pierwszą rundę. Lub z Magdą Linette, która czeka na Łotyszkę.

Iga Świątek, Roland Garros 2026 MATTHIEU MIRVILLE/DPPI AFP

Iga Świątek MATTHIEU MIRVILLE/DPPI AFP





Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport