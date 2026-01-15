Pierwszy w sezonie 2026 turnieju wielkoszlemowy czas zacząć. Iga Świątek na Australian Open stanie przed wielką szansą.

Polka będzie miała okazję skompletowania Wielkiego Szlema. W przeszłości wygrywała już Rolanda Garrosa, US Open i Wimbledon. Australian Open to ostatni Grand Slam, w którym Polka do tej pory nie triumfowała.

Wiadomo, że w pierwszej rundzie wiceliderka zagra z kwalifikantką. Oficjalne wieści na temat jej pierwszej rywalki już dotarły.

Oto pierwsza rywalka Igi Świątek w Melbourne. Już wszystko wiemy

W swoim pierwszym meczu w Melbourne Iga Świątek zmierzy się z Chinką Yue Yuan. Do tej pory Polka mierzyła się z nią tylko raz.

Pojedynek ten miał miejsce w Pekinie we wrześniu 2025 roku. Wówczas Polka wygrała 6:0, 6:3, nie dając Yue Yuan żadnych szans. Teraz Chinka będzie miała okazję zrewanżować się na Idze Świątek.

Zdecydowaną faworytką tego pojedynku będzie jednak Polka. Yue Yuan w rankingu WTA plasuje się na 130. miejscu. W kwalifikacjach pokonała Louisę Chirico z USA, Marię Lourdes Carle z Argentyny oraz Tamarę Zidansek ze Słowenii.

Swoją rywalkę poznała również Linda Klimovicova. Reprezentantka Polski w pierwszej rundzie Australian Open zmierzy się z Francescą Jones z Wielkiej Brytanii.

Jones będzie faworytką tego pojedynku. Warto przypomnieć, że w styczniu a Auckland Brytyjka pokonała Emmę Navarro, czyli zawodniczkę z 15. miejsca rankingu.

Ma ona jednak problemy z kontuzjami. Na tym samym turnieju w Auckland Jones musiała skreczować w drugim secie meczu z Xinyu Wang. W kwietniu 2025 roku zasłabła na korcie i musiała opuścić go na wózku.

Francesca Jones cierpi na dysplazję ektodermalną. Choroba genetyczna u niej objawia się tym, że u obu dłoni ma po cztery palce, natomiast u stóp po trzy. - Nie wiem już, ile operacji przeszłam z powodu EEC - mówiła w przeszłości brytyjska zawodniczka.

Pierwsze mecze Australian Open 2026 zaplanowane są na 18 stycznia. Polscy kibice będą musieli pogodzić się z tym, że spotkania będą rozgrywane o dość niekorzystnych z naszej perspektywy porach.

Co za wymiana! Świątek zdominowała rywalkę Polsat Sport

Iga Świątek odwróciła losy meczu drugiej rundy z Danielle Collins na Australian Open 2024 w spektakularny sposób ANTHONY WALLACE / AFP AFP

Yue Yuan AFP

Iga Świątek AFP