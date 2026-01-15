Deklasacja w meczu Igi Świątek. Nie było czego zbierać. Wielki rewanż na Australian Open
Na zbliżającym się turnieju w Melbourne Iga Świątek stanie przed szansą dokonania czegoś wielkiego - skompletowania Wielkiego Szlema. W karierze brakuje jej już bowiem tylko zwycięstwa na Australian Open. Wiadomo już, że w pierwszym pojedynku wiceliderka rankingu WTA zmierzy się z zawodniczką, z którą do tej pory grała tylko raz i to bardzo niedawno. Wówczas skończyło się deklasacją. Teraz Yue Yuan będzie miała okazję wziąć rewanż za tamtą porażkę.
Pierwszy w sezonie 2026 turnieju wielkoszlemowy czas zacząć. Iga Świątek na Australian Open stanie przed wielką szansą.
Polka będzie miała okazję skompletowania Wielkiego Szlema. W przeszłości wygrywała już Rolanda Garrosa, US Open i Wimbledon. Australian Open to ostatni Grand Slam, w którym Polka do tej pory nie triumfowała.
Wiadomo, że w pierwszej rundzie wiceliderka zagra z kwalifikantką. Oficjalne wieści na temat jej pierwszej rywalki już dotarły.
Oto pierwsza rywalka Igi Świątek w Melbourne. Już wszystko wiemy
W swoim pierwszym meczu w Melbourne Iga Świątek zmierzy się z Chinką Yue Yuan. Do tej pory Polka mierzyła się z nią tylko raz.
Pojedynek ten miał miejsce w Pekinie we wrześniu 2025 roku. Wówczas Polka wygrała 6:0, 6:3, nie dając Yue Yuan żadnych szans. Teraz Chinka będzie miała okazję zrewanżować się na Idze Świątek.
Zdecydowaną faworytką tego pojedynku będzie jednak Polka. Yue Yuan w rankingu WTA plasuje się na 130. miejscu. W kwalifikacjach pokonała Louisę Chirico z USA, Marię Lourdes Carle z Argentyny oraz Tamarę Zidansek ze Słowenii.
Swoją rywalkę poznała również Linda Klimovicova. Reprezentantka Polski w pierwszej rundzie Australian Open zmierzy się z Francescą Jones z Wielkiej Brytanii.
Jones będzie faworytką tego pojedynku. Warto przypomnieć, że w styczniu a Auckland Brytyjka pokonała Emmę Navarro, czyli zawodniczkę z 15. miejsca rankingu.
Ma ona jednak problemy z kontuzjami. Na tym samym turnieju w Auckland Jones musiała skreczować w drugim secie meczu z Xinyu Wang. W kwietniu 2025 roku zasłabła na korcie i musiała opuścić go na wózku.
Francesca Jones cierpi na dysplazję ektodermalną. Choroba genetyczna u niej objawia się tym, że u obu dłoni ma po cztery palce, natomiast u stóp po trzy. - Nie wiem już, ile operacji przeszłam z powodu EEC - mówiła w przeszłości brytyjska zawodniczka.
Pierwsze mecze Australian Open 2026 zaplanowane są na 18 stycznia. Polscy kibice będą musieli pogodzić się z tym, że spotkania będą rozgrywane o dość niekorzystnych z naszej perspektywy porach.