Partner merytoryczny: Eleven Sports

Deklasacja Świątek w finale, ale co się stało później. Komunikat WTA nie pozostawił wątpliwości. Powrót na tron

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Iga Świątek WTA Finals 2025 nie zaliczy do udanych. Polka po fazie grupowej pożegnała się z turniejem w Rijadzie. Tegoroczny turniej mistrzyń był dla Świątek piątym startem w tej imprezie. Dotychczas raz udało jej się wygrać i było to w 2023 roku, gdy najlepsze tenisistki na świecie rywalizowały w meksykańskim Cancun.

Iga Świątek wygrała WTA Finals 2023
Iga Świątek wygrała WTA Finals 2023Claudio CruzAFP

Iga Świątek ma za sobą całkiem udany sezon. Polka wygrała m.in. wielkoszlemowy Wimbledon. Okazała się najlepsza także w turniejach w Cincinnati i Seulu. Ostatnim aktem sezonu było WTA Finals w Rijadzie. Polka miała apetyt, aby powalczyć w Arabii Saudyjskiej o triumf. W grupie imienia Sereny Williams rywalizowała z Madison Keys, Jeleną Rybakiną i Amandą Anisimovą. Na inaugurację wygrała z Keys, ale później zanotowała dwie porażki i pożegnała się z dalszą rywalizacją.

Dla Świątek był to piąty z rzędu udział w WTA Finals. Polka jednak trzeci raz zakończyła zmagania w fazie grupowej. W 2022 roku awansowała do półfinału, w którym uległa Arynie Sabalence, a rok później sięgnęła po końcowe zwycięstwo. Właśnie cofnijmy się do WTA Finals 2023, które rozgrywane było w Cancun. Polka pojechała do Meksyku jako druga rakieta świata, ale miała wielką szansę i ochotę na zwycięstwo. To mogło sprawić, że po kilku tygodniach odzyskałaby ponownie fotel liderki światowego rankingu.

Zobacz również:

Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną
Iga Świątek

Aż huczy po porażce Świątek z Rybakiną. Niepokój, frustracja i szok. Eksperci nie mają wątpliwości

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Świątek fazę grupową przeszła bez potknięcia. W dwóch setach pokonała Marketę Vondrousovą, Coco Gauff i Ons Jabeur. W półfinale - podobnie jak rok wcześniej - spotkała się z Sabalenką. To był prawdziwy popis raszynianki, która triumfowała 6:3, 6:2 i pierwszy raz w swojej karierze znalazła się w finale turnieju kończącego sezon.

    Polka po pokonaniu Białorusinki wiedziała, że jeśli wygra turniej, to ponownie zostanie liderką rankingu WTA. W decydującej batalii spotkała się pod siatką z Jessiką Pegulą. Amerykanka poczuła moc Świątek i w całym spotkaniu wygrała zaledwie jednego gema! - "To był już ostatni mecz w sezonie 2023 dla Igi Świątek, ale jakże ważny. Z perspektywy naszej zawodniczki, stawką finałowego pojedynku z Jessiką Pegulą było nie tylko końcowe trofeum WTA Finals, ale także powrót na szczyt kobiecego tenisa na koniec roku. Polka nie dała żadnych szans Amerykance i pokonała ją 6:1, 6:0" - pisał na łamach Interii Mateusz Stańczyk. Dla Polki było to pierwsze i jak do tej pory jedyne zwycięstwo w WTA Finals. Świątek powtórzyła też sukces Agnieszki Radwańskiej, która w 2015 roku triumfowała w turnieju mistrzyń w Singapurze.

    Od pamiętnego finału Świątek - Pegula minęły właśnie dwa lata. Pojedynek rozegrany był 6 listopada 2023 roku. Tamten mecz trwał ledwie godzinę i zakończył się przed północą polskiego czasu.

    Po tym spotkaniu Polka ostatecznie wróciła na fotel liderki rankingu WTA. Miała wówczas 9295 pkt i 245 pkt przewagi nad Sabalenką. Świątek była liderką nieprzerwanie do 21 października 2024, gdy ponownie zastąpiła "mijanka" i Białorusinka została numerem "1", którym jest do dzisiaj.

    Zobacz również:

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    Wypił, a później ruszył w tango ze Świątek. Prawda wyszła na jaw właśnie teraz

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki
    Polsat SportPolsat Sport
    Sportowiec ubrany w czarny strój sportowy i białą czapkę świętuje zwycięstwo na korcie tenisowym, unosząc ręce i uśmiechając się triumfalnie.
    Iga Świątek wygrała WTA Finals 2023Claudio CruzAFP
    Iga Świątek podczas turnieju WTA Finals 2024 w Rijadzie
    Iga Świątek podczas turnieju WTA Finals 2024 w Rijadzie Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Iga Świątek rywalizowała z Jeleną Rybakiną podczas WTA Finals 2025
    Iga Świątek rywalizowała z Jeleną Rybakiną podczas WTA Finals 2025Photo by STR / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja