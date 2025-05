Degradacja Igi Świątek, a to nie koniec. Niebywałe sceny. I to po aż 35 latach

WTA Rzym. Drugi sukces Jasmine Paolini. Tym razem w deblu

Dzięki popisowej grze Jasmine Paolini w kapitalnym nastroju uda się do Paryża, by walczyć o pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. W poprzednim sezonie mająca polskie korzenie Włoszka dotarła aż do wielkiego finału, w którym musiała uznać wyższość Igi Świątek. Nasza zawodniczka zmaga się jednak teraz ze sporym kryzysem formy. Nie jawi się więc już jako faworytka do zdobycia tytułu w stolicy Francji.