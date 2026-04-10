Decyzja ws. Świątek zapadła, to już ostateczne. Nawet on nie mógł nic zrobić

Wokół Igi Świątek sporo się dzieje. Po nieudanym turnieju w Miami, z którym to pożegnała się już po pierwszym meczu, Polka zdecydowała się na znaczącą roszadę w sztabie. Zwolniła Wima Fissette'a i rozpoczęła poszukiwania nowego trenera. Ostatecznie wybór padł na Francisca Roiga, wieloletniego współpracownika Rafaela Nadala. Obaj panowie od razu przystąpili do akcji i to pod ich okiem Iga zaczęła treningi w akademii tenisa Rafy na Majorce. We wpisie w mediach społecznościowych nie kryła zadowolenia z miejsca, w którym się znalazła.

"Długie dni szlifowania formy tutaj, w Akademii Rafaela Nadala, w świetnej atmosferze. Takie bloki treningowe zawsze dają mi dużo satysfakcji i bardzo się cieszę, że znów doświadczam tego uczucia" - napisała obok nagrania z siłowni.

Obecnie czwarta rakieta świata skupiła się przede wszystkim na poprawie formy i podjęła decyzję o tym, by odpuścić kwalifikacje do Billie Jean King Cup (10-11 kwietnia). To oznacza, że w pojedynku Polski z Ukrainą w Gliwicach jej nie zobaczymy. Sprawę komentuje kapitan biało-czerwonej kadry, Dawid Celt.

Świątek zrezygnowała z eliminacji Billie Jean King Cup. Celt jasno komentuje

Magda Linette, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova - te zawodniczki dostały powołanie od Dawida Celta na mecz z Ukrainą w pierwszym terminie zgłoszeń. Ostatnie wolne miejsce zostało nieobsadzone. Ostatecznie - po rezygnacji Świątek - zajęła je Martyna Kubka. Choć, jak przyznaje kapitan reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny Billie Jean King Cup, do samego końca walczył o to, by do drużyny dołączyła Iga.

"Walczyłem do samego końca o to, żeby Iga była częścią tego eventu, i żeby była częścią naszej drużyny. Od początku miałem natomiast pełną świadomość tego, że to będzie bardzo trudne zadanie. Starałem się jednak przekonać i pokazać troszkę inną perspektywę tego występu" - tak całą sytuację komentuje Celt w rozmowie z TVP Sport.

Rozumie, skąd decyzja najwyżej notowanej polskiej tenisistki o odpuszczeniu zawodów. "Nałożyła się na to zmiana trenera, troszkę zamieszania w jej otoczeniu i to, że musi sobie wszystkie sprawy poukładać" - wyjaśnia i dodaje, że "to nie pierwszy i nie ostatni raz".

Zdaje sobie sprawę, że trudno sprawić, aby Świątek była obecna na każdym zgrupowaniu i reprezentacyjnym turnieju. "Bardzo bym jednak tego chciał. Zawsze o to walczę, bo taka też jest moja praca, ale tak jak mówię - mam świadomość tego, że nie zawsze jest to możliwe" - deklaruje.

Przy okazji odnosi się również do tematu zmiany głównego szkoleniowca Igi. Jeszcze zanim ogłosiła swój wybór, mówiono, że całkiem sporą szansę na objęcie wolnego wakatu może mieć właśnie Celt. Dobrze zna Świątek, mieli już okazję razem współpracować, nie dzieliłaby ich bariera językowa. Kapitan kadry przyznaje, że w okresie, w którym tenisistka szukała trenera, jego telefon był gorący. Nie grzał się jednak od połączeń ze sztabem Igi. Dzwoniono do niego z prośbą o komentarz do spekulacji. On jednak stanowczo odmawiał. Teraz wiadomo, dlaczego.

Nie komentowałem tego z premedytacją. Uważam, że to był temat przede wszystkim Igi, w którym ona głównie powinna się wypowiadać

Postawienie na Roiga ocenia jako coś naturalnego i zupełnie nie był zdziwiony, że Świątek zatrudniła właśnie Hiszpana. "Dla mnie był to stosunkowo oczywisty wybór. Jeżeli miałbym wskazać jednego trenera z zagranicy, który miałby być szkoleniowcem Igi, to bym powiedział właśnie, że będzie to Francisco Roig" - podsumowuje.

