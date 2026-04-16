Iga Świątek znów jest w swoim królestwie - tak należy nazwać ceglaną nawierzchnię, na której czuje się, jak ryba w wodzie. Rozpoczęty sezon na mączce to być może najlepsze, co mogło się wydarzyć na starcie nowego rozdziału w karierze 24-letniej gwiazdy tenisa. Eliminując błędy i szlifując formę udała się do Akademii Rafy Nadala na Majorce, gdzie przez wiele dni na ziemnych kortach przygotowywała się do nadciągających wyzwań.

Turniej w Stuttgarcie, jeden ze swoich ulubionych, zaczęła od zwycięstwa nad Laurą Siegemund. Były błędy, raziły podwójne pomyłki na serwisie, ale czwarta tenisistka świata sama podkreśla, że jest w procesie, a niwelowanie małych błędów to w gruncie rzeczy bardzo skomplikowana operacja.

Na starcie turnieju mieliśmy rzadko spotykane obrazki, bowiem przy Idze nie było Darii Abramowicz. Ta sytuacja w Stuttgarcie nie umknęła uwadze ogółu. Tym razem psycholożkę zatrzymały inne obowiązki zawodowe, a konkretnie wydarzenie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Będąc precyzyjnym, organizowane przez studentów cykliczne "Hot Seat - Gorące Krzesło".

"Muszę przyznać, że...". Była menedżerka wprost o Świątek i Abramowicz

Czy to cokolwiek oznacza? Tak. Czasami taka sytuacja może mieć miejsce. Natomiast czy z tego płynie głębszy przekaz? Absolutnie nie, jeśli wsłuchać się w słowa Pauliny Wójtowicz, byłej menadżerki tenisistki, która w rozmowie ze sport.pl podzieliła się swoją wiedzą na temat tego niespotykanego układu.

A perspektywę ma doskonałą, bo jak sama zaznaczyła, jej współpraca z Igą rozpoczynała się, gdy dopiero wchodząca na najwyższy poziom sportsmenka wkraczała w pełnoletność.

- Przyglądałam się na początku z tylnego siedzenia, później już weszłam troszkę głębiej. Daria była taką osobą, która pomogła Idze na początkowych etapach kariery. I chyba mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to była druga osoba w karierze Igi, która pomogła jej w rozterkach, które miała w środku. Na pewno jest osobą bardzo ważną, do której Iga ma duże zaufanie. Bardzo duże zaufanie - mówi Wójtowicz, obecnie znana ze współpracy z innym gigantem polskiego sportu - siatkarzem Wilfredo Leonem.

W toku dalszych wypowiedzi byłej menedżerki przebija się przekaz, że nawet dla niej, wtedy osoby z najbliższego otoczenia, było to budowanie unikalnej współpracy, właściwie nie mającej precedensu.

- Być może rola Darii zmieni się na pewnym etapie, bo jednak to jest relacja sportowiec - psycholog w rozszerzonej formule właśnie dlatego, że Iga ma do niej takie zaufanie. I to ona w pewnych momentach potrafi do Igi przemówić, a Iga potrafi zrozumieć to dużo szybciej niż powiedziałyby to inne osoby. To Iga podejmuje takie decyzje, by pracować z Darią, bo to jej pomaga. I my chyba powinniśmy to trochę zaakceptować i jakby pogodzić się z tą rolą, choć nie uważam, że ona w całości jest zła dla Igi. Bo muszę przyznać, że Daria pełniła tak rozszerzoną funkcję w zespole od zawsze - wyznała.

Wójtowicz oddała Abramowicz, że także w jej przypadku odegrała cenną rolę, bo utorowała drogę do lepszego komunikowania się menedżerki z dojrzewającą kobietą. Stwierdziła wprost, że pomogła jej stać się lepszym menedżerem.

- Gdy zaczynałyśmy współpracować, Iga miała 17-18 lat, więc ciężko było rozmawiać z nastolatką o rzeczach, które dorośli łapią w chwilę. A tu musisz znaleźć sposób, by daną informację przekazać tak, aby ją zrozumiała, a nie budziła jej sfrustrowania ani zdenerwowania. I to było trudne - nie ukrywa.

Na bazie swojego doświadczenia i obserwacji ma jasny pogląd na najbliższe miesiące i lata, gdy patrzy na tę niecodzienną relację. Myślę, że Maciek Ryszczuk i Daria Abramowicz to takie dwie osoby, które mogą zostać z Igą do końca jej kariery. Trenerzy główni raczej będą się zmieniać - zawyrokowała dla sport.pl.

Daria Abramowicz i Iga Świątek. Gdzieś między nimi swoje miejsce w sztabie będzie musiał znaleźć nowy trener Francisco Roig

