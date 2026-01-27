Decyzja po meczu Świątek. WTA ogłasza. Rywalka Polki jednak triumfuje

Walcząca o skompletowanie Karierowego Wielkiego Szlema Iga Świątek pewnie - choć nie bez problemów - pokonała pierwsze cztery szczeble turniejowej drabinki na tegorocznym Australian Open.

Polska wiceliderka rankingu WTA w swoich dotychczasowych spotkaniach ogrywała kolejno: Chinkę Yue Yuan, Czeszkę Marię Bouzkovą, Rosjankę Annę Kalinską, a jej ostatnią "ofiarą" została reprezentantka gospodarzy - Maddison Inglis.

Australijka dotarła do 4. rundy korzystając z problemów zdrowotnych Naomi Osaki i nie zdołała sprawić sensacji. Iga Świątek była poza jej zasięgiem, choć 168. rakieta świata była w stanie wyszarpać jej trzy gemy, przegrywając ostatecznie 0:6, 3:6.

Najlepszy w karierze występ na wielkoszlemowej scenie i tak przysporzył Maddison Inglis sporo powodów do chluby, choć po porażce z Polką 28-latka nie kryła także i smutku.

Jestem jednocześnie rozczarowana i dumna, bo dałam z siebie wszystko. Atmosfera była niesamowita, starałam się cieszyć każdą minutą. Iga jest zawodniczką z innego poziomu, cały czas czujesz presję z jej strony. Nie mam dużego doświadczenia w takich meczach

Na pocieszenie pozostała jej jednak nie tylko pokaźna nagroda finansowa w wysokości 330 tysięcy dolarów amerykańskich (czyli prawie 1,2 mln złotych). Jej dzielną postawę doceniła po starciu z Igą Świątek i jej poprzednich meczach organizacja WTA, przyznając jej jedną z nagród.

Australian Open. Porażka ze Świątek, a potem to. Inglis wyróżniona przez WTA

W oficjalnym komunikacie ogłoszono, że to właśnie Maddison Inglis zaprezentowała w minionych dniach "Najbardziej inspirujący występ tygodnia".

Miniony tydzień był prawdziwą rewolucją dla 28-letniej Australijki, która zyskała rzesze fanów dzięki swoim występom na korcie i wrażliwości poza nim

Tym samym zawodniczka z drugiej setki rankingu trafiła na listę triumfatorek, na której znalazła się między innymi pierwsza rakieta świata Aryna Sabalenka, Coco Gauff czy Mirra Andriejewa. Pełną listę nagród przyznanych przez WTA zamieszczamy poniżej.

Nagrody tygodnia przyznane przez WTA:

"Gwiazda tygodnia" - Aryna Sabalenka

"Najbardziej inspirujący występ tygodnia" - Maddison Inglis

"Wschodząca gwiazda tygodnia" - Iva Jović

"Najbardziej niespodziewany wynik tygodnia" - Nikola Bartunkova pokonująca Belindę Bencic

"Najbardziej zdominowany mecz tygodnia" - zwycięstwo Ivy Jović nad Juliją Putincewą

"Największy zwrot akcji tygodnia" - zwycięstwo Laury Siegemund nad Ludmiłą Samsonową

"Uderzenie tygodnia" - "No-look pass" Coco Gauff

"Modowe oświadczenie tygodnia" - Ikoniczny strój Naomi Osaki

"Statystyka tygodnia" - Sabalenka wyznaczająca nowy standard w tie-breakach Wielkiego Szlema

"Gwiazda tygodnia w mediach społecznościowych" - Mirra Andriejewa

Iga Świątek ANTHONY WALLACE / AFP AFP

Tenis. Iga Świątek - obecna wiceliderka rankingu WTA COREY SIPKIN / AFP AFP

Maddison Inglis Martin Keep AFP

