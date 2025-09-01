W niedzielę zaplanowano cztery pierwsze mecze czwartej rundy kobiecego US Open, dokończenie tej fazy odbędzie się w poniedziałek. Na kort wyszła więc m.in. Aryna Sabalenka, ale zanim ona rozegrała pierwszą akcję, ćwierćfinalistkami były już: Jessica Pegula i Barbora Krejcikova.

A mecz Sabalenki miał duże znaczenie dla Igi Świątek i Coco Gauff.

Białorusinka jest bowiem od końca października zeszłego roku liderką rankingu WTA. Przez długi czas goniła ją Iga Świątek, której przecież tę "jedynkę" zabrała, ale Polka w tym roku sporo straciła względem rywalek na swojej ukochanej mączce. A później dość nieoczekiwanie zyskała na trawie, a jeszcze w sierpniu "podparła" to sukcesem w Cincinnati.

To wszystko sprawiło, że Polka zyskała możliwość wyprzedzenia Sabalenki właśnie w Nowym Jorku. Mogło dojść do symbolicznego rewanżu za wydarzenia sprzed dwóch lat.

Ranking WTA. Aryna Sabalenka wciąż na czele. I w oficjalnym notowaniu w następny poniedziałek to się nie zmieni

Właśnie dwa lata temu Sabalenka "odbiła" Polce pozycję liderki WTA - goniła ją przez kilka miesięcy, Iga wybroniła się w Paryżu, później w Londynie. Ale w US Open nie dała rady - traciła wtedy 2000 punktów za wcześniejszy triumf, a tu przegrała dość wcześnie z Jeleną Ostapenko. Sabalenka zbudowała sobie wtedy nawet sporą przewagę, dotarła do finału, w nim jednak uległa Coco Gauff.

Aryna Sabalenka MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Polka i tak dopięła swego - znów była tą pierwszą, po WTA Finals w Meksyku.

A teraz sytuacja się odwróciła - to Iga, ale także i Gauff - mogły wyprzedzić Białorusinkę. Dokładniej: tylko jedna z nich, i to po spełnieniu dwóch zasadniczych warunków.

Pierwszym było to, że Sabalenka nie dojdzie do ćwierćfinału US Open. A drugim: że któraś z dwóch pozostałych wygra cały turniej. To pierwsze już się nie spełni.

Sabalenka zagwarantowała sobie bowiem "jedynkę" na kolejne tygodnie, przynajmniej do końca WTA 500 w Seulu, do którego zgłosiła się Polka (15-21 września). Stało się to w momencie, w którym wygrała mecz z Cristiną Bucsą.

Nawet gdyby Sabalenka przegrała ćwierćfinał, to Gauff mogłaby zbliżyć się do niej na dystans 21 punktów. A Świątek - 152. I wiadomo już, że Amerykanka i Polka pozostaną na miejscach dwa i trzy, żadna z rywalek ich nie wyprzedzi. A nie jest wcale wykluczone, że zdecyduje o tym ich bezpośrednie starcie w półfinale.

Ranking WTA "na żywo" po meczu Aryny Sabalenki:

1. Aryna Sabalenka - 9655 pkt (maksymalnie: 11225 pkt)

2. Coco Gauff - 7874 pkt (maksymalnie: 9634 pkt)

3. Iga Świątek - 7743 pkt (maksymalnie: 9503 pkt)

4. Mirra Andriejewa - 4793 pkt

5. Madison Keys - 4579 pkt

6. Amanda Anisimova - 4099 pkt (maksymalnie: 5859 pkt)

7. Jessica Pegula - 4033 pkt (maksymalnie: 5603 pkt)

8. Jasmine Paolini: 4006 pkt

Iga Świątek i Coco Gauff walczą ze sobą o drugie miejsce w rankingu WTA MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

