Decydujące chwile dla Igi Świątek. Znów głośno o Polce. Jednoznaczne słowa

Przed rozpoczęciem Rolanda Garrosa znów głośno robi się o Idze Świątek, dla której będzie to decydujący turniej w kwestii obrony pozycji liderki światowego rankingu. Aryna Sabalenka depcze po piętach naszej tenisistki i wyprzedzi ją, jeśli Polka nie przejdzie do półfinału. 21-latka jest jednak stawiana w roli faworytki przez wielu ekspertów, do których należy Tim Henman. - Uwielbiam jej grę. Ciężko pracuje na każdym polu. Zdecydowanie uważam ją za faworytkę - przyznał Brytyjczyk.