Decydowały się losy pozycji nr 2 na świecie. Krecz w meczu Rybakiny

Andrzej Grupa

Iga Świątek zrezygnowała z występu w WTA 1000 w Dubaju, potrzebowała przerwy przed występami w Indian Wells i Miami. To oznaczało, że dla Jeleny Rybakiny pojawiła się pierwsza w karierze szansa awansu na pozycję wiceliderki rankingu, kosztem Polki. Warunkiem była gra w finale. Zwycięstwo w 1/8 finału z Antonią Ruzić miało być formalnością, skoro rywalka... przegrała swój mecz już w pierwszej fazie kwalifikacji. Dostała się jednak do głównej drabinki, dziś grała jak równa z równą z turniejową "1". A na początku trzeciej partii Jelena niespodziewanie poddała spotkanie. Świątek pozostanie więc numerem 2 na liście WTA.

Dwie tenisistki podczas meczu na korcie, obie ubrane w sportowe stroje i czapki z daszkiem. Jedna z zawodniczek trzyma rakietę tenisową, w tle zamazany widok trybun oraz kibiców.
Jelena Rybakina i Iga ŚwiątekDavid GrayAFP

W drodze do finału turnieju WTA 1000 w Dubaju, tak się przynajmniej wydawało, jedyną poważną przeszkodą dla Rybakiny miało być ćwierćfinałowe starcie z Belindą Bencic lub Eliną Switoliną. Nawet w półfinale byłoby łatwiej. A Jelena pokazała dobrą dyspozycję, we wtorek w równą godzinę rozbiła Kimberly Birrell, oddała Australijce tylko trzy sety.

A przypomnijmy, historyczny awans na pozycję numer 2 na świecie, za plecy Aryny Sabalenki, dawał Kazaszce już sam awans do finału. Potrzebowała jeszcze trzech wygranych meczów, ale to środowe zapowiadało się na formalność.

    Na dobrą sprawę Antonia Ruzić powinna była opuścić Zjednoczone Emiraty Arabskie jeszcze przed weekendem. Kwalifikacje do rywalizacji w Dubaju zaczęły się w zeszły piątek, a ona przegrałą już w pierwszej ich rundzie z Rebeccą Sramkovą. Praktycznie nie zdarza się, by tenisistki odpadające na tym etapie dostawały jeszcze szansę później, a już w szczególności: w turnieju rangi 1000. Prawo do wcześniejszego wejścia ma osiem tych, które przegrywały finały kwalifikacji. Z tego skorzystała np. Magdalena Fręch. A odpuściła Sonay Kartal, wróciła do Wielkiej Brytanii.

    Masowe wycofania sprawiły, że Ruzić też zaproszono do gry. Wskoczyła głównej drabinki, ograła po trzysetowej batalii Emmę Raducanu, to była już niespodzianka. A później - inną "szczęśliwą przegraną" Anastazję Zacharową. W to, że będzie w stanie zagrozić turniejowej "1", nikt chyba jednak nie wierzył.

      WTA 1000 w Dubaju. Sensacja w meczu Jeleny Rybakiny. Rywalką Chorwatka Antonia Ruzić

      Dziś zaś u Rybakiny od początku było coś nie tak. Wskazywały na to już pierwsze akcje w niemal każdym gemie, przegrywała je na potęgę. Szybko została przełamana, musiała gonić 23-latkę z 67. pozycji w rankingu WTA. A gdy dogoniła, wyrównała na 3:3, zaraz znów została przełamana. Ruzić grała co najmniej poprawnie, nie bała się wchodzić w wymianą z faworytką, nie bała się jej potężnego forhendu. A Jelena popełniała sporo błędów, nasiliło się to w drugiej partii.

      Tennisistka w czapce z daszkiem w stroju sportowym, z widocznymi logotypami sponsorów na koszulce, stoi na tle rozmytej publiczności z wyrazem zamyślenia lub rozczarowania na twarzy.
      Jelena RybakinaFoto OlimpikAFP

      Tego pierwszego seta Rybakina wygrała jeszcze 7:5, w drugim została jednak przełamana w czwartym gemie. Musiała gonić rywalkę, ale Ruzić byłą po prostu zbyt dokładna. Nie imponuje może i mocnym serwisem, nie ma tam potężnych rotacji. Dziś na Rybakinę to wystarczyło, na returnie w drugiej partii Kazaszka była już cieniem samej siebie. Przegrała tego seta 4:6, na początku trzeciego licznik jej niewymuszonych błędów przekroczył 40.

      I gdy została też przełamana na starcie trzeciej partii, poprosiła o pomoc medyczną. Po krótkiej rozmowie, w której przekazała, że źle spała i kiepsko się czuje, zrezygmowała z kontynuowania meczu.

      Ruzić odniosła więc już życiowy sukces, zagra w Dubaju o półfinał z Belindą Bencić lub Eliną Switoliną. A Iga Świątek ma gwarancję, że do losowania drabinki w Indian Wells przystąpi z numerem 2 - za Aryną Sabalenką.

      Dubaj (K)
      1/8 finału
      18.02.2026
      11:40
      Krecz
      Wszystko o meczu

      Zawodowa tenisistka w fioletowym stroju sportowym z opaską na głowie i plastrem na prawym ramieniu zaciska pięść w geście determinacji podczas meczu tenisowego.
      Jelena RybakinaFAYEZ NURELDINEAFP
