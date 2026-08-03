Turniej WTA 1000 w Toronto dla większości gwiazd zaczyna ostatnią część sezonu, bo tak w skrócie można określić potyczki na kortach twardych. To mniej więcej trzy miesiące rywalizacji - najpierw Ameryce Północnej, później w Azji, wreszcie na sam koniec - tylko dla elity - jest WTA Finals w Indian Wells.

Z najlepszej "10" rankingu jedynie Elina Switolina i Jessica Pegula zaczęły te zmagania trochę wcześniej - Amerykanka dostała zaproszenie do WTA 500 w Waszyngtonie w ramach zastępstwa za inną zawodniczkę z najlepszej "30" rankingu. W niedzielę zaczęła grę o tytuł w stolicy USA z Alexandrą Ealą, ale ich mecz został przerwany z powodu deszczu.

Podobnie problemy dotknęły też organizatorów turniejów w Kanadzie - szybciej ustąpiły one w Montrealu (ATP), później zaś - w Toronto. Magdalena Fręch miała zacząć swój mecz ok. godz. 14 lokalnego czasu, ostatecznie zaczęła go wieczorem - i nie dokończyła nawet pierwszego seta. Udało się zaś skończyć mecz Xiyu Wang z Sarą Bejlek - o tyle istotne dla polskich kibiców, że to ono wyłoniło pierwszą rywalkę Igi Świątek w Kanadzie.

WTA Toronto. Świątek czekała na rywalkę. Sara Bejlek kontra Xinyu Wang - trzy godziny walki

20-letnia Bejlek była faworytką tej konfrontacji, mówimy tu o jednym z objawień sezonu. W ten rok wkraczała jako tenisistka znajdująca się pod sam koniec pierwszej setki rankingu, później z niej na moment wypadła. Przełom przyniósł turniej WTA 500 w Abu Zabi, choć zaczynała go od kwalifikacji. Wygrała siedem potyczek, m.in. z Jeleną Ostapenko, Clarą Tauson czy Jekateriną Aleksandrową, sięgnęła po tytuł.

To zaś sprawiło, że zawodniczka z Hrušovan nad Jevišovkou zaczęła "kręcić" się wokół miejsc, które dają... rozstawienia w Wielkich Szlemach. Jeszcze w kwietniu i maju zajmowała 34. pozycję w rankingu WTA, do uprzywilejowanej sytuacji w rankingu w Paryżu zabrakło dwóch miejsc. Efekt? Już w drugiej rundzie wpadła na Igę Świątek, przegrała z Polką 2:6, 3:6. Choć spotkanie było nieco bardziej zacięte, nic wskazuje końcowy wynik. Niemniej Iga po 93 minutach zameldowała się w 1/16 finału.

Sara Bejlek Martin Keep AFP

W Wimbledonie Czeszka od razu wylosowała Soranę Cirsteę, akurat w swoim ostatnim sezonie w karierze Rumunka ma najlepszą formę. W Londynie w dwóch setach odprawiła Bejlek, później zmierzyła się z Lindą Noskovą, czyli późniejszą mistrzynią Wimbledonu. Nie wykorzystała meczbola, przegrała trzeciego seta w super tie-breaku 9-11.

Bejlek z kolei nie odpoczywała. Wystąpiła w Atenach i Pradze (dwa ćwierćfinały), teraz w Toronto zmierzyła się z Chinką Xiyu Wang. Sama do startu US Open nie broni już żadnych punktów, na dziś - do rozstawienia w Nowym Jorku - brakuje jej kilkudziesięciu punktów. A szanse są dwie - właśnie w Kanadzie i później w Cincinnati.

W meczu z Chinką Czeszka była w stanie zdobyć pięć gemów z rzędu - od stanu 1:3 do 6:3. Wygrała wtedy 20 z 24 akcji. Jest jednak niestabilna, bo chwilę po starcie drugiej partii było już 3:0 dla Wang. Bejlek wyrównała, ale ostatecznie przegrała tę partię 4:6.

Decydował trzeci set, w nich Xiyu prowadziła 3:1, Bejlek wyrównała. To 20-latka ona serwowała pod presją, goniła wynik. A było nerwowo, Wang wygrywała 5:4, w gemie Bejlek wszystko rozstrzygało się na przewagi. Czeszka się obroniła, a później sama przełamała Azjatkę. I po 3 godzinach i 51 sekundach gry wygrała 6:3, 4:6, 7:5.

We wtorek zagra więc ze Świątek. Porównania do Paryża? Na Stade Roland Garros przed meczem z Bejlek Iga zaliczyła gierkę treningową z Mają Chwalińską. Czeszka też jest leworęczna, też jest niewysoka, choć nie gra tak technicznie jak zawodniczka z Bielska-Białej.

A teraz w Toronto Iga znów wspólnie trenowała z Chwalińską.

Sara Bejlek FADEL SENNA AFP

Iga Świątek Mark J. Terrill East News





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