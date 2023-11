Dawna gwiazda tonie w zachwytach nad Igą Świątek. Cóż za słowa o Polce

Tegoroczny turniej WTA Finals z pewnością na długo zapadnie w pamięć nie tylko dziennikarzy i kibiców, ale także samych zawodniczek. Warunki, w jakich przyszło im walczyć o tytuł mistrzyni mistrzyń dalekie były bowiem od ideału. Przypomnijmy, że w Cancun, a więc mieście odpowiedzialnym za organizację imprezy, jeszcze kilka miesięcy przed jej rozpoczęciem nie było ani jednego obiektu z trybunami. Takowy wybudowany został dopiero na krótko przed startem WTA Finals. Opóźnienia w budowie sprawiły, że zawodniczki, które awansowały do kończącego sezon turnieju nie miały możliwości odbycia treningów na korcie, na którym ostatecznie przyszło im rywalizować. Nie był to jednak, niestety, jedyny problem tenisistek.

Podczas rywalizacji mocno dawał się we znaki brak zadaszenia. Zawodniczki bardzo często na korcie walczyły nie tyle z rywalkami po drugiej stronie siatki, co z intensywnymi opadami deszczu i podmuchami wiatru. W niektórych momentach to właśnie pogoda grała pierwsze skrzypce. Walkę z niesprzyjającymi warunkami przegrała m.in. Marketa Vondrousova . Triumfatorka tegorocznego Wimbledonu w rywalizacją pożegnała się jeszcze na etapie fazy grupowej. Przegrała ona bowiem wszystkie spotkania. Porywisty wiatr i ulewne deszcze nie straszne były natomiast Idze Świątek . Polka w Cancun nie odnotowała bowiem ani jednej porażki i finalnie wygrała turniej WTA Finals.