Dawid Olejniczak: Iga Świątek wyciągnęła wnioski

Garcia w gronie zawodniczek występujących w turnieju kończącym sezon, jest jedyną tenisistką, która w tym roku zdołała wygrać ze Świątek. Na dodatek stało się to w Warszawie. To mogło sprawić, że Polka czuła respekt przed rywalką. Początek meczu zdawał się być tego potwierdzeniem. Garcia w trzecim gemie zdołała przełamać serwis raszynianki i objęła prowadzenie. Jak się później okazało był to jedyny moment, gdy górą była Francuzka. W dalszym ciągu meczu Świątek kontrolowała grę i miała przewagę, pewnie wygrywając obie partie.