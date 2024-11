Dawid Celt zabrał głos ws. zawieszenia Igi Świątek. Postawił sprawę jasno

"Na pewno to jest coś, co zostanie ze mną do końca życia i wymagało dużo siły, a ten powrót do treningów, po tym jak właściwie cała ta sytuacja złamała mi serce . Mam nadzieję, że wy zrozumiecie, co się wydarzyło, jak bardzo nie miałam nad tym kontroli i że nie mogłam nic zrobić, żeby zapobiec tej niefortunnej sytuacji. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i że będziecie mnie wspierać" - zaapelowała Świątek w mediach społecznościowych.