Dawid Celt ujawnia przed startem WTA Finals, sprawa dotyczy Igi Świątek. "Są rozmowy"

Dawid Celt od dłuższego czasu pełni funkcję kapitana reprezentacji Polski w rozgrywkach o Puchar Billie Jean King. W listopadzie uda się wraz z naszą kadrą do Malagi na trzeci z rzędu turniej finałowy w tych zmaganiach. Po raz pierwszy nasze tenisistki wystąpią w kluczowej fazie rozgrywek w najmocniejszym składzie. Wszystko dzięki obecności Igi Świątek. Raszynianka potwierdziła jakiś czas temu, że weźmie udział w imprezie rozgrywanej w Hiszpanii . Pierwszy mecz Polek już 13 listopada - przeciwko zawodniczkom gospodarzy.

Zanim to jednak nastąpi, najpierw naszą najlepszą rakietę czeka wyzwanie w postaci WTA Finals. Już w niedzielę 23-latka powróci do gry po dwumiesięcznej przerwie. Jej pierwszą rywalką w fazie grupowej będzie Barbora Krejcikova . Początek starcia z Czeszką zaplanowano nie przed godz. 13:30 czasu polskiego. Oprócz tych dwóch zawodniczek w grupie pomarańczowej znalazły się również Coco Gauff i Jessica Pegula.

Dawid Celt może zostać kapitanem reprezentacji Polski na United Cup. Zabrał głos w tej sprawie

Przy okazji analizy losowania fazy grupowej WTA Finals, Dawid Celt ujawnił pewną ciekawostkę za pośrednictwem kanału "Break Point", współprowadzonego z dziennikarzem i komentatorem tenisowym Markiem Furjanem na platformie YouTube. Mąż Agnieszki Radwańskiej przyznał, że bardzo realną opcją jest objęcie przez niego funkcji kapitana podczas United Cup , czyli drużynowych rozgrywek, które odbędą się na przełomie grudnia i stycznia. Tam nasi reprezentanci, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele, trafili do grupy B z Czechami i Norwegią.

"Możliwe, że ja będę. Nie jest to jeszcze jakby stuprocentowa decyzja, ale są rozmowy i całkiem możliwe, że ja będę tym kapitanem na United Cup . Myślę, że ta sprawa rozstrzygnie się po finałach Billie Jean King Cup, które już niebawem" - skomentował Celt. Warto dodać, że 38-latek pełnił już tę funkcję podczas pierwszej edycji zmagań, na przełomie 2022 i 2023 roku. Wówczas uzupełniali się w tej roli razem ze swoją żoną. W sezonie 2024 kapitanem został ówczesny trener Igi Świątek - Tomasz Wiktorowski.

O tym, że Iga Świątek ma ogromne zaufanie do Dawida Celta, mogliśmy się przekonać choćby w momencie, gdy czterokrotna triumfatorka Roland Garros zakończyła współpracę z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. To właśnie kapitana reprezentacji Polski w rozgrywkach o Puchar Billie Jean King poprosiła wtedy o wsparcie i pełnienie roli takiego tymczasowego szkoleniowca, dopóki nie znajdzie nowego. Sam 38-latek przyznał, że było to dla niego spore wyróżnienie. Wkrótce okaże się czy będzie miał okazję wesprzeć raszyniankę także podczas australijskich zmagań drużynowych na przełomie grudnia i stycznia.