Dawid Celt szczerze o grze Igi Świątek w kadrze. "Robiłem wszystko, żeby ją przekonać"

Żeby zagrać dla kadry, nasza gwiazda musiałaby szybko przenieść się z Meksyku do Hiszpanii. Decyzja o rezygnacji ze startu zapadła jednak wcześniej, nie bezpośrednio po triumfie w WTA Finals. - Kalendarz Igi jest bardzo napięty, startów jest naprawdę dużo, a to wiąże się z dużym obciążeniem. To wszystko wygląda trochę inaczej, gdy jest się numerem jeden i wygrywa turnieje Wielkiego Szlema, a trochę inaczej, gdy jest się znacznie niżej i nie gra się w praktycznie każdym turnieju do końca - powiedział Dawid Celt, trener reprezentacji, w rozmowie z WP SportoweFakty.