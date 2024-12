Dawid Celt potwierdza. Nastąpiła zmiana decyzji ws. szefa zespołu z Igą Świątek

Już tylko trzy tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia kolejnej edycji drużynowych rozgrywek United Cup. Przed rokiem reprezentacja Polski otarła się o końcowy tytuł. Nasi zawodnicy z pewnością zrobią wszystko, by tym razem go zdobyć. W kuluarach zapadła już decyzja, kto będzie kapitanem, a zarazem szefem zespołu, którego największą gwiazdą jest oczywiście Iga Świątek. Część informacji na ten temat zdradził wczoraj Dawid Celt. Okazuje się, że doszło do niespodziewanego zwrotu akcji.