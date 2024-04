Dawid Celt odkrył karty, znamy plan na Igę Świątek. Kluczowy mecz w piątek

Reprezentacja Polski od kilku dni przebywa już w miejscowości Biel, gdzie zostanie rozegrany mecz z reprezentacją Szwajcarii w ramach rozgrywek o Puchar Billie Jean King. Stawką pojedynku będzie awans do listopadowego turnieju finałowego w hiszpańskiej Sewilli. Nasza drużyna brała w nim udział w 2022 i 2023 roku, ale za każdym razem Polki kończyły rywalizację na fazie grupowej. W obu przypadkach w składzie brakowało Igi Świątek.

Teraz raszynianka wraca do składu reprezentacji po dwuletniej przerwie i wspomoże kadrę w meczu o awans do trzeciego turnieju finałowego z rzędu. W naszej drużynie zabraknie za to Magdy Linette, która w ostatnim czasie regularnie występowała w barwach reprezentacji. Tym razem wypadła ze składu w ostatniej chwili z powodów rodzinnych.