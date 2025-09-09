Dawid Celt ocenił pracę Fissette'a tuż po US Open. Powiedział wprost

Nie ma wątpliwości, że Iga Świątek zostawiła już dawno za sobą nieudany początek tego sezonu. Polka od czasu występu na swoich ukochanych kortach imienia Rolanda Garrosa zaliczyła wyraźną poprawę. Nadspodziewanie widoczna była ona na nawierzchni trawiastej, która do tego sezonu stanowiła dla Igi zdecydowanie największe wyzwanie w każdym kolejnym roku.

Świątek najpierw dotarła do finału turnieju WTA 500 w Bad Homburg, gdzie przegrała po meczu z Jessicą Pegulą. Tamten występ był jednak znakomitą zapowiedzią tego, co wydarzyło się później w Londynie. Polka pierwszy raz w swojej seniorskiej karierze zdołała także dotrzeć do finału Wimbledonu, a tam nie dała już żadnych szans Amandzie Anisimovej, którą kompletnie rozbiła.

Fissette doceniony. Mimo porażki Świątek

Później przyszedł także pierwszy w karierze triumf w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, a to sprawiło, że Świątek do tegorocznego US Open podchodziła w roli faworytki. Iga wielokrotnie podkreślała, że bardzo dużą rolę w poprawie jej dyspozycji miała praca z Wimem Fissettem. Polka zaufała Belgowi, a jego metody wyraźnie zaczynają działać, choć w US Open niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Raszynianka odpadła na etapie ćwierćfinału, przegrywając z praktycznie doskonale grającą Anisimovą, która potem poległa w finale. Występ Świątek w programie "Misja Sport" ocenił Dawid Celt. - Iga stała się na korcie bardziej elastyczna. Reaguje na wydarzenia, które są na korcie. Jeśli trzeba zrobić krok do tyłu, to robi krok do tyłu. Zawsze była skupiona na jednym rozwiązaniu, a teraz reaguje adekwatnie do tego, co proponuje jej przeciwniczka - ocenił Celt.

Ze strony Tomasza Wolfke zabrakło także kilku ciepłych słów w kierunku Fissette'a, który jeszcze kilka miesięcy temu był obiektem sporej krytyki. - Trener powinien mieć sezon, żeby się wykazać i Wim Fissette właśnie to zrobił - podkreślił ekspert. Nie można zapominać także, że Iga podczas US Open zmagała się z problemami ze stopą, co potwierdził jej lekarz.

Iga Świątek o presji gry dla Polski: 'Nie jest łatwo, ale daje mi to siłę!' Polsat Sport Polsat Sport

Czy Iga Swiątek doczeka się triumfu w Wimbledonie? Trener Wim Fissette nie unika trudnego tematu AFP

Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od połowy października 2024 roku DAVID GRAY / AFP AFP

Leonie Kung i Iga Świątek po finale juniorskiego Wimbledonu PA Wire/PA Images/EAST NEWS East News