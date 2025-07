Panowie ze sztabu ubrali się za to według wzorów męskiej mody - wszyscy założyli do tego muszki, by możliwie elegancko zaprezentować się na wydarzeniu. Cały sztab postanowił zrobić sobie w związku z tą niezwykłą okazją i pierwszym wygranym wspólnie z Wimem Fissettem Wielkim Szlemem zdjęcie.