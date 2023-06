Daria Abramowicz "podpadła" kibicom Igi Świątek. Poszło o scenę w serialu

Iga Świątek obecnie cieszy się dużą popularnością, na którą niewątpliwie wpływ mają wyniki, które osiąga na kortach. Pierwsza rakieta świata w tym sezonie dostarczyła już kibicom powody do radości, wygrywając prestiżowe turnieje. Szczególnie jej ostatni tryumf w Rolad Garrosie odbił się głośnym echem w zagranicznych mediach. 22-letnia zawodniczka zapisała się w historii, zwyciężając po raz trzeci w karierze w stolicy Francji.

Podczas gdy liderka rankingu WTA przygotowuje się do startów na trawiastych kortach, w sieci ukazał się drugi sezon serialu "Break Point", w którym raszynianka wzięła udział. Kolejna cześć dokumentu dała kibicom zakulisowe spojrzenie na to, co działo się w 2022 roku. Przed kamerami wystąpiła nie tylko Polka, ale również osoby z jej zespołu, w tym psycholog sportsmenki, o której zrobiło się dość głośno w internecie.