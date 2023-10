Daria Abramowicz pochwaliła się prezentem od Igi Świątek. Wyjątkowy

Iga Świątek nie rozgrywa z pewnością sezonu perfekcyjnego. Zdecydowanie bliżej takiego miana byłby rok 2022, gdy Polka od kwietnia była przecież pierwszy raz w swojej karierze numerem jeden światowego tenisa. Także wtedy raszynianka zanotowała serię 37 zwycięstw z rzędu, którą na stałe zapisała się na kartach historii tej dyscypliny sportu i wpisała się do galerii największych sław.

Mimo tego bardzo trudno jest powiedzieć, aby rok 2023 był nieudany. Musimy pamiętać, że Iga w tym sezonie sięgnęła po swój kolejny Wielki Szlem, a także dołożyła do kolekcji zwycięstwo w turnieju WTA 1000 w Chinach , czy rodzimych zawodach w Warszawie. W każdym kolejnym wywiadzie podkreśla jednak, jak wielka presja na niej spoczywa i jak ważna w jej sportowym życiu jest Daria Abramowicz .

Iga Świątek podarowała prezent Darii Abramowicz. Wyjątkowy

Psycholog Igi Świątek nie jest postacią z czołówek gazet, ale nie ma wątpliwości, że dla wiceliderki światowego rankingu Abramowicz jest postacią wyjątkową. To właśnie ona odpowiada przecież za ten aspekt, który w sporcie na najwyższym poziomie jest najważniejszy. Mowa rzecz jasna o głowie i podejściu mentalnym do największych wyzwań. Jeśli w tym aspekcie nie wszystko gra, trudno jest o rywalizację.

Wydaje się, że właśnie taki wydźwięk ma prezent, który Iga Świątek podarowała na trzydzieste szóste urodziny swojej psycholog . Daria Abramowicz na Instagramie pochwaliła się specjalnymi butami, które specjalnie dla niej stworzył sponsor techniczny Igi Świątek firma ON Running, należąca w pewnej częściej do Rogera Federera . Wrażenie robi szczególnie element ozdobny białego obuwia.

W tym, co zostało na nich narysowane, zawarta jest tak naprawdę cała sportowo-życiowa prawda. Wszystko zaczyna się od tego, żeby poukładać swoje sprawy we własnej głowie. Bez tego sukcesu nie będzie. Stąd też rysunek, który przedstawia drogę do pucharów. Ta zaczyna się od głowy (mózgu), a dopiero, gdy tam wszystko działa jak należy, możliwe staje się zwycięstwo. Iga Świątek w Darii Abramowicz ma osobę, która doskonale wie, czego w konkretnych momentach potrzebuje jej głowa i wdzięczność mistrzyni jest wielka, a sukces raszynianki bezpośrednio połączony z Abramowicz.