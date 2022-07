To m.in. dzięki Agacie Świątek, starszej o trzy lata, Iga zaczęła regularnie trenować tenis. Starsza z sióstr ćwiczyła na kortach Warszawianki, a młodsza przyglądała się zajęciom, aż w końcu sama zaczęła odbijać piłkę najpierw o ścianę, potem na korcie.

Była jedną z lepszych zawodniczek w Polsce

Agata Świątek była dobrą tenisistką w młodszych kategoriach wiekowych - wysoko notowaną w polskich rankingach. Wygrywała turnieje w kraju, występowała w zawodach najniższego szczebla na arenie międzynarodowej - Tennis Europe.

Ja mogę zmierzyć się z Agatą albo Igą w wioślarstwie, choć też nie wiem, czy chciałbym z nimi rywalizować w łódce, bo kondycja też już nie ta - żartował Tomasz Świątek, który był reprezentantem Polski w wioślarstwie podczas igrzysk olimpijskich w Seulu (1988).

Jej karierę przerwała kontuzja. Starsza siostra Igi miała problemy z kolanami. W wieku 15 lat zdecydowała się postawić na naukę. Ale w tenisa gra regularnie i na poziomie lepszym niż amatorski. Czy możliwe byłoby, żeby wystąpiła z siostrą w deblu w rozpoczynającym się w poniedziałek w Warszawie turnieju WTA 250 BNP Paribas Poland Open? Novak Djoković grał deble podczas turniejów ATP ze swoim bratem, który wielkiej kariery w zawodowym teniesie nie zrobił.

Siostra Igi Świątek jest już lekarzem. Będzie wygrywać turnieje dla lekarzy?

- Nie jest to możliwe. Agata właśnie skończyła studia, została lekarzem stomatologiem. W tenisa gra. Odbijamy sobie we dwoje piłkę na korce, ale amatorsko. To nie jest już ten etap, to nie ta liga, żeby mogły razem zagrać - powiedział Interii ojciec tenisistki i lekarki, Tomasz.

- Cieszę się z drogi jaką wybrała Agata. I mówię jej, że jeśli będzie jakiś turniej dla lekarzy, to ma takie umiejętności tenisowe, że jak wystartuje, to ma szansę zdobyć jakieś puchary - mówił.

A jaki jest wynik rywalizacji między tatą i starszą z sióstr Świątek? - Ja jestem całkowitym amatorem, a Agata była tenisistką. Wiadomo jak to się kończy. Siła w tenisie nie ma znaczenia. Wystarczy popatrzeć na Maję Chwalińską, która jeśli wygrywa, to na pewno nie siłą, ale sprytem.



