Cztery mecze i koniec. Brutalny werdykt dla Świątek. Wiktorowski triumfuje

Australian Open startuje w niedzielę (18 stycznia). Polscy kibice będą bacznie obserwować Igę Świątek, która jest rozstawiona w Melbourne z numerem "2". Raszynianka na początku sezonu dała jednak wiele powodów do niepokoju. W United Cup wygrała zaledwie 3 z 5 meczów, a porażki z Coco Gauff i Belindą Bencić były szeroko komentowane przez kibiców i ekspertów.

"Czasami mam wrażenie, że stresuje się absolutnie wszystkim. Na tym poziomie nie chodzi już wyłącznie o tenis. Coraz większe znaczenie ma psychologia - to, jak reagujesz i co robisz w konkretnych sytuacjach" - komentowała na łamach "Faktu" Barbara Schett, była tenisistka, a dziś ekspertka Eurosportu.

Polka w pierwszej rundzie zagra z kwalifikantką Yue Yuan (WTA 130) i będzie murowaną faworytką. Schody mogą się zacząć w późniejszych rundach, o czym wprost piszą eksperci.

W przypadku awansu Świątek do drugiej rundy, nasza reprezentantka zmierzy się z Renatą Zarazuą albo Marie Bouzkovą. Ewentualna trzecia faza to potyczka z Anną Kalinską, z kolei 1/8 finału może przynieść rywalizację z Naomi Osaką albo Ludmiłą Samsonową. Do ćwiartki Igi trafiły Jelena Rybakina oraz Belinda Bencić, a w połówce znalazły się: Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Linda Noskova czy Jelena Ostapenko.

To z nią przegra Iga Świątek. Brutalna analiza przed Australian Open

Portal tennisconnected.com przeprowadził ciekawą, ale jednocześnie brutalną analizę dla Świątek.

Ze względu na trudność losowania, nie sądzę, żeby to był czas dla Igi na zdobycie jej upragnionego tytułu Australian Open. Myślę, że Osaka ją zaskoczy, ale nie mam pojęcia o formie Naomi, bo wraca do zdrowia po wirusie

To oznaczałoby, że 24-latka pożegna się z Melbourne na etapie 1/8 finału, co niewątpliwie byłoby sporym rozczarowaniem. Z jej rozważań Amy Lundy wynika, że w finale na Rod Laver Arena zmierzą się Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, a górą będzie Kazaszka.

Nieco inaczej przewiduje hiszpańskojęzyczny portal puntodebreak.com. Ich zdaniem wiele na to wskazuje, że Świątek w ćwierćfinale zmierzy się z Rybakiną. - "Ćwierćfinałowy mecz Rybakiny i Świątek byłby legendarny, ale obie będą musiały się niesamowicie postarać, aby dotrzeć do tego etapu. Największą przeszkodą dla Polki może być Osaka, potencjalna przeciwniczka w 1/8 finału. Z kolei dla Rybakiny najtrudniejszą przeszkodą wydaje się być Belinda Bencić, która przyjechała pełna pewności siebie i może być groźna dla każdego" - analizują dziennikarze.

Prestiżowy portal tennis.com opisując turniejową ćwiartkę, w której znajduje się Świątek zwraca największą uwagę na potencjalny mecz Polki z Rybakiną. - "Żadna z nich nie ma dobrej passy, ale nie bez powodu są mistrzyniami Wielkiego Szlema i od lat plasują się w pierwszej piątce" - czytamy.

Dziennikarze podkreślają, że dla Świątek wielką motywacją będzie dotarcie pierwszy raz w karierze do finału w Melbourne i zdobycie Karierowego Wielkiego Szlema.

Dziennikarze zauważają na drodze Świątek do ćwierćfinału są Naomi Osaka, Ludmiła Samsonowa i Anna Kalinska. - "Każda z nich mogłaby Polkę postraszyć" - czytamy. Ostatecznie tennis.com skłania się ku temu, że do półfinału dotrze Rybakina, a więc Świątek pożegnałaby się z turniejem najpóźniej na etapie ćwierćfinału.

Mecz Świątek - Osaka to byłby hit. Zawodniczki łączy Tomasz Wiktorowski

Świątek i Osaka mierzyły się ze sobą zaledwie trzykrotnie. Polka triumfowała dwukrotnie, a Japonka schodziła z kortu jako zwyciężczyni tylko raz. Ostatnie ich starcie miało miejsce w trakcie Roland Garros 2024. Świątek triumfowała 7:6, 1:6, 7:5. Od tamtej pory panie się nie spotkały w bezpośrednim pojedynku, choć wielokrotnie było bardzo blisko.

Potencjalny pojedynek Świątek - Osaka będzie miał podtekst związany z osobą trenera Tomasza Wiktorowskiego. To właśnie on w latach 2021 - 2024 prowadził Świątek. Później na blisko rok zniknął z tenisowego touru, a pod koniec lipca 2025 rozpoczął współpracę z Japonką.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Tomasz Wiktorowski i Iga Świątek MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP