Członek sztabu ujawnia. To w najbliższym czasie planuje zrobić Iga Świątek. Czeka ją daleka podróż

Dla Igi Świątek Wimbledon zakończył się 12 lipca. To właśnie tego dnia 24-latka sięgnęła po swój pierwszy tytuł na kortach trawiastych, pokonując Amandę Anisimovą w finale Wimbledonu bez utraty ani jednego gema. Tym samym Świątek dokonała tego, czego do tej pory nie dała rady zrobić żadna polska tenisistka, choć dwie były naprawdę blisko.

Nic więc dziwnego, że po takim wyczynie Iga Świątek otrzymała kilka dni wolnego. Regeneracja sił to jeden z kluczowych aspektów walki o jak najwyższe sportowe cele. W przypadku polskiej tenisistki okres odzyskiwania sił właśnie się kończy, o czym nie tak dawno poinformował członek jej sztabu Maciej Ryszczuk. Zdradził on również, co na przestrzeni najbliższych dni planuje zrobić Świątek.

Maciej Ryszczuk o dalekiej podróży Igi Świątek. Cel - Ameryka Północna

Trener przygotowania fizycznego Igi Świątek wystąpił ostatnio jako gość w audycji radia TOK FM. Tam uchylił on słuchaczom rąbka tajemnicy w kwestii najbliższych planów swojej podopiecznej. Okazuje się, że raszynianka powróci do intensywnych treningów, jeszcze w tym tygodniu. Chwilę później czeka ją natomiast daleki wylot do Ameryki Północnej, w której to przystąpi do rywalizacji w kilku ważnych turniejach, w tym w ostatnim Wielkim Szlemie tego sezonu.

"Już w niedzielę i poniedziałek wracamy do treningów. A w tygodniu lecimy do Montrealu, by przyzwyczaić się do zmiany czasu i trenować na tamtejszych kortach. Potem standardowo: Cincinnati i US Open" - mówił Maciej Ryszczuk.

Turniej WTA 1000 Montreal rozegrany zostanie w dniach 27 lipca - 7 sierpnia. Później polka przeniesie się do Stanów Zjednoczonych, gdzie czeka ją walka o tytuł kolejnego "tysięcznika" - WTA Cincinnati. Te dwa turnieje będą stanowiły swoisty przedsmak dla ostatniego Wielkiego Szlema tego sezonu - US Open.

To właśnie ostatni z wymienionych turniejów będzie jednym ze szczególniejszych dla fanów talentu Igi Świątek. Po wygranej na kortach Wimbledonu ich apetyt bowiem znacznie wzrósł. Jeśli 24-latka chce powalczyć o powrót na sam szczyt rankingu WTA, musi się dość mocno wysilić. W poprzedniej edycji US Open dotarła bowiem do ćwierćfinału, w którym to przegrała z Jessicą Pegulą (2:6, 4:6).

