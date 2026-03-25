Wim Fissette był trenerem Igi Świątek przez około 17 miesięcy. Ich współpraca zaowocowała zdobyciem trzech tytułów - Wimbledon, WTA 1000 Cincinnati i WTA 500 Seul. Najważniejsze trofeum przyszło w dość nieoczekiwanym momencie. Mało kto się spodziewał, że Raszynianka, która nie wygrała żadnego turnieju od ponad roku i zanotowała słabszy epizod na kortach ziemnych, nagle przełamie się podczas wielkoszlemowych rozgrywek na trawie, gdzie w poprzednich latach miała problem z odnalezieniem odpowiedniego stylu gry.

Zobacz również: Mateusz Stańczyk

Spadek oczekiwań oraz solidne przygotowania na Majorce przyniosły jednak spełnienie marzenia, o którym wspominała też Polka dziękując Belgowi za ich współpracę. Po świetnym występie w Londynie pojawiły się kolejne tytuły. Ale pod koniec sezonu znów coś się zacięło w poczynaniach Raszynianki. Zaczęła regularnie przegrywać z tenisistkami z czołowej "10" rankingu, nie udawało się przebrnąć przez barierę ćwierćfinału. Słodko-gorzki okazał się początek 2026 roku. Polska triumfowała w United Cup, ale Świątek miała tam swoje problemy - przegrała z Coco Gauff oraz Belindą Bencic.

Zobacz również: Piotr Jawor

Później przyszły dwa indywidualne ćwierćfinały. Najpierw WTA 1000 w Dosze, gdzie Iga niespodziewanie uległa Marii Sakkari. Wydawało się, że w Indian Wells nasza reprezentantka musi w końcu zameldować się w najlepszej "4", zwłaszcza że rozegrała świetne rewanżowe spotkanie z Greczynką, a potem nie dała szans Karolinie Muchovej. W trakcie potyczki z Eliną Switoliną wróciły problemy 24-latki. To, co wydarzyło się podczas spotkania z Magdą Linette, najwyraźniej przelało czarę goryczy.

Po Miami przyszedł czas decyzji dla Świątek. Ostatecznie doszło do zakończenia współpracy z głównym trenerem. Rozstanie w tej części roku kalendarzowego wiąże się z pewnymi ograniczeniami przy wyborze nowego szkoleniowca. Osoby, które funkcjonowały w tym środowisku, wspominają, że kontrakty są zazwyczaj zawierane na cały sezon. To sprawia, że niektóre opcje mogą być niedostępne na rynku.

Zobacz również: Katarzyna Koprowicz

Maciej Ryszczuk komentuje sprawę zakontraktowania nowego trenera Igi Świątek

O tym, jak wygląda sytuacja z zatrudnieniem kolejnego trenera, opowiedział nieco Maciej Ryszczuk, zajmujący się przygotowaniem motorycznym Igi. W rozmowie z Faktem przyznał, że jako członkowie teamu również są włączeni w cały proces, ale końcowa decyzja należy do Raszynianki. "W większości przypadków, kiedy już Iga coś postanowi, konsultuje dalsze kroki z zespołem. Nigdy nie jest tak, że od A do Z wszystko planuje sama. Nawet jeśli ma gotowy plan, pyta o opinię, czy się z nim zgadzamy. Jeśli mamy inne zdanie, to po prostu dłużej dyskutujemy. Każdy jest włączony w ten proces, ale końcowa decyzja zawsze należy do niej" - poinformował Ryszczuk.

Trener od przygotowania motorycznego został zapytany także o to, czy w Stuttgarcie, do którego Polka zamierza się wybrać (turniej rozpocznie się 13 kwietnia), dotrze już z nowym szkoleniowcem. Okazuje się, że zatwierdzono wstępną koncepcję w tej kwestii. "Taki jest plan. Iga chciałaby jak najszybciej pracować z nowym trenerem, najlepiej już na najbliższym turnieju. Czy tak się stanie, jeszcze trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak potoczą się najbliższe dni" - dodał członek sztabu Świątek. Przyznał również, że teraz Polka ma jeszcze chwilę czasu na poukładanie sobie wszystkich kwestii, ale wkrótce rozpoczną już treningi przez sezonem na kortach ziemnych.

Wim Fissette był trenerem Igi Świątek od października 2024 roku

