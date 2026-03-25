Członek sztabu Igi Świątek ujawnił ws. nowego trenera. Plan zatwierdzony
Dwa dni temu tenisowy świat obiegła informacja o tym, że Wim Fissette nie jest już trenerem Igi Świątek. Belg był członkiem teamu Raszynianki od października 2024 roku. W ostatnich miesiącach ich współpraca nie przynosiła dobrych wyników, co poskutkowało roszadą w teamie Polki. Dziś nieco więcej szczegółów ws. zatrudnienia nowego szkoleniowca ujawnił Maciej Ryszczuk, zajmujący się przygotowaniem motorycznym 24-latki. W rozmowie z Faktem przyznał, że pojawił się już konkretny plan działania.
Wim Fissette był trenerem Igi Świątek przez około 17 miesięcy. Ich współpraca zaowocowała zdobyciem trzech tytułów - Wimbledon, WTA 1000 Cincinnati i WTA 500 Seul. Najważniejsze trofeum przyszło w dość nieoczekiwanym momencie. Mało kto się spodziewał, że Raszynianka, która nie wygrała żadnego turnieju od ponad roku i zanotowała słabszy epizod na kortach ziemnych, nagle przełamie się podczas wielkoszlemowych rozgrywek na trawie, gdzie w poprzednich latach miała problem z odnalezieniem odpowiedniego stylu gry.
Spadek oczekiwań oraz solidne przygotowania na Majorce przyniosły jednak spełnienie marzenia, o którym wspominała też Polka dziękując Belgowi za ich współpracę. Po świetnym występie w Londynie pojawiły się kolejne tytuły. Ale pod koniec sezonu znów coś się zacięło w poczynaniach Raszynianki. Zaczęła regularnie przegrywać z tenisistkami z czołowej "10" rankingu, nie udawało się przebrnąć przez barierę ćwierćfinału. Słodko-gorzki okazał się początek 2026 roku. Polska triumfowała w United Cup, ale Świątek miała tam swoje problemy - przegrała z Coco Gauff oraz Belindą Bencic.
Później przyszły dwa indywidualne ćwierćfinały. Najpierw WTA 1000 w Dosze, gdzie Iga niespodziewanie uległa Marii Sakkari. Wydawało się, że w Indian Wells nasza reprezentantka musi w końcu zameldować się w najlepszej "4", zwłaszcza że rozegrała świetne rewanżowe spotkanie z Greczynką, a potem nie dała szans Karolinie Muchovej. W trakcie potyczki z Eliną Switoliną wróciły problemy 24-latki. To, co wydarzyło się podczas spotkania z Magdą Linette, najwyraźniej przelało czarę goryczy.
Po Miami przyszedł czas decyzji dla Świątek. Ostatecznie doszło do zakończenia współpracy z głównym trenerem. Rozstanie w tej części roku kalendarzowego wiąże się z pewnymi ograniczeniami przy wyborze nowego szkoleniowca. Osoby, które funkcjonowały w tym środowisku, wspominają, że kontrakty są zazwyczaj zawierane na cały sezon. To sprawia, że niektóre opcje mogą być niedostępne na rynku.
Maciej Ryszczuk komentuje sprawę zakontraktowania nowego trenera Igi Świątek
O tym, jak wygląda sytuacja z zatrudnieniem kolejnego trenera, opowiedział nieco Maciej Ryszczuk, zajmujący się przygotowaniem motorycznym Igi. W rozmowie z Faktem przyznał, że jako członkowie teamu również są włączeni w cały proces, ale końcowa decyzja należy do Raszynianki. "W większości przypadków, kiedy już Iga coś postanowi, konsultuje dalsze kroki z zespołem. Nigdy nie jest tak, że od A do Z wszystko planuje sama. Nawet jeśli ma gotowy plan, pyta o opinię, czy się z nim zgadzamy. Jeśli mamy inne zdanie, to po prostu dłużej dyskutujemy. Każdy jest włączony w ten proces, ale końcowa decyzja zawsze należy do niej" - poinformował Ryszczuk.
Trener od przygotowania motorycznego został zapytany także o to, czy w Stuttgarcie, do którego Polka zamierza się wybrać (turniej rozpocznie się 13 kwietnia), dotrze już z nowym szkoleniowcem. Okazuje się, że zatwierdzono wstępną koncepcję w tej kwestii. "Taki jest plan. Iga chciałaby jak najszybciej pracować z nowym trenerem, najlepiej już na najbliższym turnieju. Czy tak się stanie, jeszcze trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak potoczą się najbliższe dni" - dodał członek sztabu Świątek. Przyznał również, że teraz Polka ma jeszcze chwilę czasu na poukładanie sobie wszystkich kwestii, ale wkrótce rozpoczną już treningi przez sezonem na kortach ziemnych.