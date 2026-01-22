Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czeszka ruszyła do Świątek, sędzia musiał interweniować. Zawrzało w Melbourne

Jakub Rzeźnicki

Bezwzględna dla Marie Bouzkovej była w pierwszym secie 2. rundy Australian Open Iga Świątek. Polka triumfowała w niecałe 40 minut 6:2, choć w pewnym momencie atmosfera zrobiła się dość napięta. Wszystko za sprawą kuriozalnej akcji, po której interweniować musiał sędzia Damien Dumusois. Czeszka miała wiele pretensji do wiceliderki rankingu WTA, a kadr z meczu błyskawicznie obiegł media społecznościowe.

Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju wyraża emocje na korcie, trzymając rakietę w dłoni, w tle widoczne powiększone ujęcie wydarzenia z meczu, gdzie dwie zawodniczki witają się przy siatce po zakończonej rywalizacji, a na trybunach obecni są kibice.
W meczu Igi Świątek z Marie Bouzkovą doszło do kuriozalnej akcjiMARCIN CHOLEWINSKI/ NEWSPIX.PL / EurosportNewspix.pl

Mimo sporych problemów z Yue Yuan w 1. rundzie Australian Open Iga Świątek przystępowała do rywalizacji z Marie Bouzkovą w roli murowanej faworytki. Notowana 42 pozycje w rankingu WTA niżej Czeszka nigdy jeszcze z Polką nie wygrała. A ta błyskawicznie zaznaczyła na korcie w Melbourne swoją przewagę.

Sceny w meczu Świątek z Bouzkovą. Kuriozalna akcja, interweniował sędzia

Mecz Świątek rozpoczęła od przełamania Bouzkovej i szybko wyszła na prowadzenie 2:0. Później sama jednak straciła serwis i zrobiło się 1:2. Na szczęście nie wytrąciło jej to z równowagi. Kolejne dwa gemy poszły na jej konto. Wynik 4:1 dawał już względny komfort i narzucał presję na rywalkę.

Świątek pewnie zmierzała po zwycięstwo w secie, którego temperatura podniosła się pod sam koniec. W siódymym gemie po wymianie ciosów obie tenisistki pomknęły do siatki. Piłka uderzona przez Świątek nabrała tak dziwnej paraboli lotu, że po odbiciu od kortu wracała na jej stronę. Bouzkova nie chciała jednak dać za wygraną.

Pobiegła do siatki z zamiarem ratowania sytuacji, lecz była z góry skazana na porażkę. Scena wyglądała komicznie, bo reprezentantka Polski szykowała się do uderzenia, ale zrezygnowała, a chwilę później starała się uniknąć ewentualnego "oberwania" od Bouzkovej.

    Punkt ostatecznie powędrował dla Świątek, do której rywalka miała jednak sporo pretensji. Dość powiedzieć, że interweniować musiał sędzia Damien Dumusois. Orzekł on, że 44. rakieta świata po uderzeniu dotknęła siatki, wobec czego punkt należy się jej przeciwniczce.

    Czeszka starała się tłumaczyć, że Świątek "postraszyła ją" i stąd takie, a nie inne zagranie. Sędzia był jednak nieugięty. A kadr z kurizalnej akcji, zdaniem komentatorów "Eurosportu" najdziwniejszej na całym Australian Open do tej pory, błyskawicznie obiegł media społecznościowe.

    Co za wymiana! Świątek zdominowała rywalkęPolsat Sport

    Ostatecznie Iga Świątek wygrała w niecałe 40 minut pierwszego seta 6:2 i zrobiła duży krok w kierunku 3. rundy turnieju w Melbourne.

    Kobieta w sportowym stroju, skupiona, trzyma w ręku rakietę tenisową podczas meczu na korcie. Na głowie ma fioletową czapkę z daszkiem, na nadgarstku opaskę. Tło rozmyte, uwaga skupiona na zawodniczce i rakiecie.
    Iga ŚwiątekDavid GrayAFP
    Tenisistka w trakcie wykonywania uderzenia forehandem podczas meczu na korcie, z wyraźnie widoczną rakietą i piłką, w tle widoczne elementy hali sportowej oraz reklamy turnieju.
    Marie BouzkovaMark WilloughbyNewspix.pl
    Młoda kobieta w sportowym stroju i czapce z daszkiem wykonuje gest triumfu na tle rozmytego tłumu siedzącego na trybunach.
    Iga ŚwiątekCHOLEWINSKI MARCINNewspix.pl

