Mimo sporych problemów z Yue Yuan w 1. rundzie Australian Open Iga Świątek przystępowała do rywalizacji z Marie Bouzkovą w roli murowanej faworytki. Notowana 42 pozycje w rankingu WTA niżej Czeszka nigdy jeszcze z Polką nie wygrała. A ta błyskawicznie zaznaczyła na korcie w Melbourne swoją przewagę.

Sceny w meczu Świątek z Bouzkovą. Kuriozalna akcja, interweniował sędzia

Mecz Świątek rozpoczęła od przełamania Bouzkovej i szybko wyszła na prowadzenie 2:0. Później sama jednak straciła serwis i zrobiło się 1:2. Na szczęście nie wytrąciło jej to z równowagi. Kolejne dwa gemy poszły na jej konto. Wynik 4:1 dawał już względny komfort i narzucał presję na rywalkę.

Świątek pewnie zmierzała po zwycięstwo w secie, którego temperatura podniosła się pod sam koniec. W siódymym gemie po wymianie ciosów obie tenisistki pomknęły do siatki. Piłka uderzona przez Świątek nabrała tak dziwnej paraboli lotu, że po odbiciu od kortu wracała na jej stronę. Bouzkova nie chciała jednak dać za wygraną.

Pobiegła do siatki z zamiarem ratowania sytuacji, lecz była z góry skazana na porażkę. Scena wyglądała komicznie, bo reprezentantka Polski szykowała się do uderzenia, ale zrezygnowała, a chwilę później starała się uniknąć ewentualnego "oberwania" od Bouzkovej.

Punkt ostatecznie powędrował dla Świątek, do której rywalka miała jednak sporo pretensji. Dość powiedzieć, że interweniować musiał sędzia Damien Dumusois. Orzekł on, że 44. rakieta świata po uderzeniu dotknęła siatki, wobec czego punkt należy się jej przeciwniczce.

Czeszka starała się tłumaczyć, że Świątek "postraszyła ją" i stąd takie, a nie inne zagranie. Sędzia był jednak nieugięty. A kadr z kurizalnej akcji, zdaniem komentatorów "Eurosportu" najdziwniejszej na całym Australian Open do tej pory, błyskawicznie obiegł media społecznościowe.

Co za wymiana! Świątek zdominowała rywalkę Polsat Sport

Ostatecznie Iga Świątek wygrała w niecałe 40 minut pierwszego seta 6:2 i zrobiła duży krok w kierunku 3. rundy turnieju w Melbourne.

Iga Świątek David Gray AFP

Marie Bouzkova Mark Willoughby Newspix.pl

Iga Świątek CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl