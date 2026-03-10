Iga Świątek dobrze rozpoczęła turniej WTA 1000 w Indian Wells. W drugiej rundzie pokonała Kaylę Day 6:0, 7:6(2), a w następnej zrewanżowała się Marii Sakkari za ćwierćfinał z Dohy i triumfowała 6:3, 6:2. Polka w walce o ćwierćfinał zmierzy się z Karoliną Muchovą, która jest w bardzo dobrej dyspozycji. Czeszka odniosła końcowy triumf w Dosze. Z kolei w Indian Wells najpierw wyeliminowała Annę Bodnar, a potem Antonię Ruzić.

Inauguracyjne starcie Świątek i Muchovej. Polka pamięta o tym spotkaniu do dzisiaj

Oficjalne statystyki WTA mówią, że Świątek i Muchova mierzyły się ze sobą pięciokrotnie. Polka wygrała cztery pojedynki, a Czeszka tylko jeden. Kibice najlepiej wspominają triumf Świątek w 2023 roku w finale Roland Garros. Sama Polka równie dobrze zapamiętała także porażkę z tą rywalką. Miała ona miejsce 30 kwietnia 2019 roku podczas turnieju w Pradze. Świątek przebrnęła eliminacje i w pierwszej rundzie skrzyżowała rakiety właśnie z tą rywalką. Pierwszy set padł łupem Raszynianki (6:4), ale później do głosu doszła urodzona w Ołomuńcu tenisistka, która triumfowała w kolejnych odsłonach 6:1, 6:4 i mogła cieszyć się z awansu do 1/8 finału.

To był jeden z pierwszych turniejów w mojej karierze. Z powodu deszczu tego samego dnia przed meczem z Karoliną musiałam jeszcze grać w kwalifikacjach. Byłam wyczerpana i nie miałam pewności, czy ten turniej to w ogóle właściwe dla mnie miejsce

Kilka miesięcy temu o tym spotkaniu wspominała także Daria Abramowicz, która od wielu lat współpracuje z naszą najlepszą tenisistką. - Zostałam wtedy rzucona na głęboką wodę. Pojechałam z nią sama na turniej, bez trenera. Była zapłakana, przewracała się na korcie w trakcie tego meczu - wspominała kilka miesięcy temu w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Abramowicz ruszyła z odsieczą do Świątek. Morze łez na korcie

W internecie można zresztą znaleźć rozmowę Świątek i Abramowicz, która miała miejsce w trzecim secie przy stanie 4:3 dla Muchovej. Wówczas niespełna jeszcze 18-letnia Polka zalewała się łzami.

"Przede wszystkim oddech, dlatego cię zatyka. Wracaj do rutyn" - mówiła Abramowicz do swojej podopiecznej, która nie mogła z siebie wydusić zbyt wiele. - Ale kur** ona mi gra po liniach - irytowała się Świątek.

- "I na to nie masz wpływu, że ona ci gra po linii. Masz wpływ na to czy będziesz w stanie kontrolować to, co się dzieje. To nie jest kwestia koncentracji, tylko napięcia. (...). To ty jesteś wyżej, to ty masz więcej do powiedzenia" - tłumaczyła Abramowicz. - "Na te piłki nic nie poradzisz. Masz kontrolę i wpływ na to, co ty będziesz robiła, a wiesz co masz robić taktycznie i technicznie. Kończy się jedna piłka i idziesz na następną. Im mniej wyrzucisz z siebie między piłkami, tym więcej będziesz miała siły na grę. Oddech" - przypominała psycholog najlepszej polskiej tenisistki.

Po tych radach Świątek na chwilę wyszła z opresji, obroniła dwa break pointy i doprowadziła do remisu (4:4). Chwilę później Muchova zdobyła punkt przy własnym podaniu, a w dziesiątym gemie przełamała serwis Polki, wykorzystując pierwszą piłkę meczową. Świątek wówczas ponownie zalała się łzami.

Świątek i Muchova później zmierzyły się ze sobą jeszcze czterokrotnie i za każdym razem lepsza była Raszynianka. Następne starcie miało miejsce w finale Roland Garros, w którym Polka triumfowała 6:2, 5:7, 6:4 i sięgnęła po swój trzeci tytuł w Paryżu. Panie mierzyły się także w Montrealu, United Cup oraz w... Indian Wells przed rokiem, kiedy to 24-latka oddała rywalce zaledwie dwa gemy, wygrywając w niespełna godzinę 6:1, 6:1.

Mecz Świątek - Muchova zaplanowano na 11 marca. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

