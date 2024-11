Iga Świątek prowadziła Polskę do finału Billie Jean King Cup / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Mecz Igi Świątek może zostać odwołany. Fatalne prognozy pogody dla Malagi i Andaluzji

W tej sytuacji w Maladze i niektórych częściach Andaluzji, Walencji, a także w okolicach Tarragony znajdującej się niespełna 100 kilometrów na południe od Barcelony, wydano "czerwony alert" , co oznacza bardzo poważne zagrożenie życia i zdrowia dla mieszkańców wspominanych regionów. To trzeci i najwyższy stopień zagrożenia meteorologicznego .

Ostrzeżenie obowiązywać będzie od 3:00 w nocy do godz. 23:00 w środę . Miejscowe władze apelują o ostrożności i w miarę możliwości pozostanie w domach, a także o śledzenie komunikatów wydawanych przez służby. Tak intensywne opady mogą bowiem doprowadzić do powodzi błyskawicznych, które tej jesieni wyrządziły potężne straty w Hiszpanii i doprowadziły do ponad 215 ofiar śmiertelnych . Najbardziej poszkodowana żywiołem jest Walencja.

Organizatorzy zachowują spokój. Na razie bez zmian w harmonogramie Billie Jean King Cup

Na razie plan gier nie uległ zmianie, a organizatorzy Billie Jean King Cup na razie zachowują spokój i nie reagują na prognozy. Mecz ma odbyć się w hali, ale ulewne opady mogą doprowadzić do zalania dróg dojazdowych, a co za tym idzie sprawiać również problemy z dotarciem na miejsce nie tylko drużyn, ale i kibiców. Wówczas będzie musiała zostać podjęta decyzja o nowym terminarzu zawodów. Miejmy jednak nadzieję, że nie dojdzie do najgorszego scenariusza i środa w Hiszpanii będzie spokojniejsza, niż zakładają to prognozy.